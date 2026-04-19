Camino Llano, en vilo por las obras en Cáceres: "El perjuicio para nosotros es enorme"

Camino Llano amaneció el pasado lunes con una imagen que ya es habitual en las grandes intervenciones urbanas: vallas, maquinaria, cambios de circulación y una sensación compartida de incertidumbre. La nueva fase de las obras de saneamiento y depuración ha trasladado al tramo comprendido entre la plaza de San Francisco y la confluencia con la calle Colón uno de los frentes más sensibles de la actuación que el Ayuntamiento de Cáceres viene desarrollando en este entorno, y con ella también se ha desplazado la inquietud hacia otro plano: el de la actividad diaria.

El alcance directo de las obras afecta, según los datos conocidos, a más de un centenar de familias que ocupan las 127 viviendas repartidas en quince portales que hay en este sector, además de diez garajes y siete locales comerciales.

Más allá de los desvíos y de las restricciones al tráfico, la preocupación se ha instalado ahora en los negocios que dependen del tránsito diario de vecinos, clientes y vehículos en una arteria que funciona como eje natural de paso hacia el centro de la ciudad. Laia Borreguera, empleada de la librería Todolibros, afirma que esa reducción de actividad ya se está dejando ver en los primeros días. "Se trata de una calle bastante transitada, pero ahora, al no poder acceder en coche, hay menos movimiento" señala.

En una zona que ya venía arrastrando complicaciones durante los últimos meses por otras actuaciones cercanas, la principal inquietud del pequeño comercio pasa por la inevitable pérdida de visibilidad, que terminará afectando directamente a las ventas. Óscar Plaza, dueño del estanco de Camino Llano, subraya que "el perjuicio para los que tenemos negocios aquí es enorme". Su establecimiento, que habitualmente mantiene un flujo constante de clientes a lo largo del día, está experimentando una caída notable en la afluencia.

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La obra ha colocado frente a sus locales varios de los obstáculos más temidos por los negocios de paso: barreras, ruidos constantes y una sensación generalizada de inaccesibilidad. "Cuantas más dificultades encuentres en la puerta, más complicado se hace atraer a los clientes", lamentan los comerciantes.

Pero la preocupación no se limita únicamente a la caja y al funcionamiento diario de los negocios. También afecta a la vida vecinal en una calle que cuenta con un acerado estrecho. "Ahora la gente evita pasar por aquí. Si vas caminando por la acera y te cruzas con alguien con un carrito de bebé, ya no hay espacio para ambos", expone Plaza.

Acceso complicado

La dificultad para moverse a pie, la cercanía de las zanjas y el ruido de la maquinaria se suman a otro frente especialmente delicado en esta zona: la escasez de plazas de estacionamiento, algo que ya era un desafío antes de las obras. "Aparcar aquí ya era un caos, pero ahora, ¿dónde metemos todos esos coches?", lamenta uno de los vecinos del barrio.

Lumi González, vecina habitual de la zona, describe las largas vueltas que ha tenido que dar para poder acercarse en coche debido al proceso de reordenación del tráfico. "No es nada fácil llegar hasta aquí. He tenido que dar todo un rodeo para encontrar por donde acceder".

La previsión municipal pasa por resolver esta actuación antes del verano. Sobre el terreno, sin embargo, el plazo se mira con escepticismo y la confianza es escasa entre quienes conocen de cerca cómo han evolucionado otras fases recientes. "Al ritmo que va la obra, desde luego, lo veo imposible", advierte Plaza.

Falta de certezas

La misma incertidumbre comparte José Ignacio Muñoz, propietario de Cocinas Las Torres, que lamenta no haber obtenido una respuesta concreta cuando ha intentado informarse sobre la duración de los trabajos. "Pregunté si serían dos meses, tres o cuatro, pero no me han querido dar fechas", comenta.

Esa falta de certezas es, precisamente, uno de los aspectos que más inquieta ya a comerciantes y vecinos. Más que la molestia puntual de estos primeros días, lo que pesa es la posibilidad de que los trabajos se prolongue y mantenga durante meses un escenario de accesos difíciles, menor actividad e inestabilidad cotidiana.

Obra necesaria, pero ágil

Pese al malestar, la mayoría de afectados asume que renovar una red envejecida es una actuación difícil de cuestionar si sirve para evitar averías y problemas mayores en el futuro. "Comprendemos que es una actuación necesaria para que luego todo esté mejor", reconoce el dueño del estanco. El problema, sin embargo, no está tanto en el fondo de la obra como en el coste inmediato que ya empieza a dejar en la calle.

De ahí que la principal reclamación no pase por discutir la intervención, sino por exigir más ritmo, más información y una respuesta más ágil en una vía que no puede convivir durante demasiado tiempo con accesos condicionados y actividad resentida. "Deberían reforzar el personal o ampliar las jornadas para que se termine cuanto antes", plantea el comerciante. Entre persianas, garajes y portales, la calle ya ha empezado a medir el alcance real de una intervención que apenas ha echado a andar.