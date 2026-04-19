"Ser catovi es un sentimiento: tomar unas cervezas en La Conce o subir a La Montaña a ver el atardecer"

Ktovis se retrata sin trucos en esta entrevista en la plaza de San Jorge entre un ir y venir de turistas que en esta primavera cacereña los saludan, los fotografían, los inmortalizan con sus móviles en vídeos para el recuerdo... Un grupo hecho de música, calle, identidad y verdad. José María Alegre, Manuel Domínguez, David Hernández y Pablo Benítez dibujan, con sus respuestas sinceras y elocuentes, el pulso íntimo de una generación que canta desde Cáceres lo que vive, lo que duele y lo que celebra.

-José María Alegre, ¿la alegría es lo contrario a la tristeza?

-Creo que no. Pienso que conviven, porque podemos tener momentos de tristeza en nuestra vida, pero también con ratitos de alegría.

-¿Qué es creer en Dios?

-Uf, qué pregunta más difícil. Voy a intentar responderla de una manera breve. Soy muy creyente y pienso que creer en Dios es la confianza, paz y tranquilidad absoluta de que todo lo que nos pasa en la vida, lo bueno, pero sobre todo lo malo, es parte de un plan que él tiene para nosotros, siempre mucho mejor que el que tú tenías.

-¿Cuál es la melodía de la economía de hoy?

-Pues si tuviese que definir a la economía que tenemos hoy en día con una canción, voy a decir un clasicazo que me gusta mucho, que sería 'La copa rota', de José Feliciano.

-¿Qué separa la buena de la mala educación?

-Educar como tal es fácil, pero lo difícil, y más hoy en día, es hacerlo bien.

-Manuel Domínguez, ¿las heridas del amor se lamen o se curan?

-Creo que se curan. Y, además, en ese proceso, uno puede crecer bastante. Aparte, como músico, nos viene bien para inspirarnos y para crear.

-Más allá del acrónimo, ¿qué implica ser 'catovi', de 'Cáceres de toda la vida'?

-Ser catovi es un sentimiento. Da igual de dónde vengas, la clase social que se tenga. Es sentirse parte de algo; por ejemplo irte a tomar unas cervezas a La Conce, subir a La Montaña, ver el atardecer. Ese tipo de cosas.

La Extremadura Vaciada

-David Hernández, ¿qué es es reivindicar la Extremadura Vaciada?

-Es hacer ver que hay futuro más allá de las grandes ciudades. Es hacer ver que el futuro está en volver a nuestros orígenes. Y, sobre todo, en volver a aquello que hicieron nuestros antepasados. Y más yo, siendo de Salorino. Creo que hay que reivindicar de dónde venimos.

-'Torrente presidente' es una parodia de la política actual. Si tanta gente ha ido a verla no debe ser tan mala como algunos dicen.

-Para poder criticar algo o criticar una película, hay que ir a verla y generarse un pensamiento crítico. Al final, Torrente refleja algo que quizás muchos españoles piensan. El público es el soberano y es quien decide si una película es buena o mala o se siente identificado con ella.

Fotogalería | Entrevista frente a frente al grupo de Cáceres Ktovis / Jorge Valiente

-Pablo Benítez, ¿los músicos callejeros hacen humanas las calles?

-Más que a las calles, pienso que los músicos callejeros lo que hacen más o menos humano es el mundo entero. Porque, ¿qué sería el mundo sin la música?.

-'Todos los besos posibles, la llave para abrir tu corazón, irresistible, mil flores 'pa’ entregarte a mi manera y un sol 'pa’ que te ayude a despertar sin mí…' ¿qué tiene la rumba pop?

-Es una música que transmite energía, una energía cercana e irresistible, y que te hace tanto sentir como bailar a la vez.