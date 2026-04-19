Cierra el Mesón de Pepa de la calle Londres de Cáceres

Un gran estanque con cascada, zona de juegos, caminos y veredas ayudan a recorrer el parque Padre Pacífico, el vergel de la calle Londres, en una de las zonas más modernas de la ciudad que se inauguró siendo alcalde de Cáceres José María Saponi en homenaje al padre Pacífico, franciscano, profesor del colegio San Antonio, que pudo asistir en vida a su apertura. El horario de invierno de esta zona verde es de 8 de la mañana a 21.45 horas y el de verano, de ocho a 23.45. Para quienes lo frecuenten, han de recordar estas indicaciones: respete el césped, utilice las papeleras, prohibido el tránsito de bicicletas y motocicletas y los animales de compañía irán siempre atados.

El parque está situado junto al Centro Comercial Ruta de la Plata, con parada de taxi e inaugurado el 18 de mayo de 1993 en medio de una gran expectación. 800 personas aguardaron su apertura y protagonizaron una carrera a su interior en el momento en el que a las diez de la mañana abrió sus puertas. Entre aquellos primeros clientes estaban Alberto Galapero, que entonces era un estudiante que aseguraba: "está chulísimo y es una cosa grande y guay", o Catalina González, un ama de casa que lo definió como "una auténtica maravilla", o Luisa Durán, también ama de casa que decía: "Esto es lo que necesitábamos hace tiempo en la ciudad".

Una ciudad que en los 90 había vivido su gran eclosión, una ciudad que en los 90 había recibido al festival Womad en la plaza Mayor, entonces referente del comercio y que el Ruta de la Plata no tardó en quitarle el puesto para convertirse en el centro de Cáceres, con 19.000 metros cuadrados, asentado sobre una parcela de 25.000 y 50 rótulos comerciales con una oferta muy variada en moda, restauración o servicios. Históricos como el hipermercado Eroski, Zara, Cortefiel, El Puchero (que primero fue mítico self service), Springfield, Stradivarius o Sánchez Cortés se instalaron dentro de esta fórmula comercial hasta entonces tan desconocida para Cáceres, que de pronto, apenas sin darse cuenta, se había hecho moderna.

Era ya Cáceres la ciudad del telediario porque tenía un equipo de baloncesto en la ACB. A Cáceres venían gentes de toda clase y condición, pues era la cuna de una floreciente universidad y espejo de la movida universitaria gracias a locales emblemáticos como El Callejón, El Jara o el Mesón Extremeño, abierto el 26 de octubre de 1972 en un local propiedad de Antonio Barrientos donde Jesús Sansón impulsó este local.

Y todo eso en una capital cuyo centro comercial fue una apuesta del 93, que también fue un año donde se habló de crisis financiera en nuestro país, de modo que la llegada del Ruta de la Plata supuso un empujón económico muy importante para la ciudad de Cáceres. De eso han pasado 33 años y el centro comercial, que para todos sigue siendo 'El Eroski', continúa imbatible, con su Burguer King y su Vips, que hasta tiene terraza en medio de un bulevar donde las rosas están hoy en todo el esplendor propio de la primavera cacereña.

Las empresas

La calle Londres, en el barrio de Cabezarrubia, es un referente igualmente para el empresariado y la hostelería: la cristalería Crismar, Salubriá (clínica de fisioterapia, osteopatía, recuperación funcional y podología), la peluquería y barbería de Nati Olmos o el bar Christian's, que descansa los lunes y cuyo horario es de martes a viernes desde las 8 de la mañana a las doce de la noche, los sábados desde las 9.30 hasta las 12 de la noche y los domingos desde las 09.30 hasta las cuatro de la tarde.

Fotogalería | La calle Londres de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

En el número 10 se encuentra el Centro de Psicología y Terapia Familiar Psicosoluciones, liderado por Teresa Bermejo Escobar, que es especialista en psicología clínica y psicoterapia, además de terapeuta familiar y supervisora docente en terapia familiar. Al lado, el centro de estética avanzada de Sandra Luengo con tratamientos faciales, corporales, cera, láser de diodo, manicura y pedicura, pestañas, micropigmentación y bronceado, muy apropiado ahora que asoma ya el verano.

El paseo que propone El Periódico Extremadura atraviesa la calle Florencia, y enlaza con el número 12, donde está Irene Psicosex, que llevan el doctor Agustín Luceño, que es fisioterapeuta, e Irene Luceño Rodríguez, que es psicóloga general, sanitaria y sexóloga. Grandes bloques se suceden por la calle Londres: el número 16, el 18, el 20 donde está la parada de autobús por donde pasa la Línea 7, o el 24, que alberga la sucursal de Unicaja, la tienda de ropa, bisutería, calzado y sport Ángel Shop, y El Criador, establecimiento dedicado a alimentación animal y al adiestramiento canino de la mano de Javier Talavera Rey.

En alquiler

Uno de los negocios de hostelería célebres en la calle Londres, esquina con la calle Colonia, ha sido El Mesón de Pepa, que ha cerrado y que ahora está en alquiler. Y es una lástima, porque su ubicación estratégica podría apuntar a que su reapertura podría ser un éxito seguro. Los vecinos se han quedado sin un local donde servían buenos pinchos (especialmente la tortilla de patatas y las alitas de pollo), que tenían desayunos y una terraza magnífica para las cañas del mediodía al sol y con una buena conversación dispuestos a cambiar el mundo. Ahora, sigue a la espera de un recambio que, por el bien del barrio y de la hostelería de Cáceres, ojalá salga adelante más pronto que tarde.

Avanza la vía hacia CaixaBank, y los números 28 y 30 de la calle Londres, edificios de aire versallesco moderno que le dan empaque a Cabezarrumbia. De ahí a Toy Planet, que oferta la gama de juguetes tecnológicos Kidizoom, gracias a la cual los niños se familiarizan con las últimas tecnologías a través de la gran variedad de cámaras para niños, relojes smartwatches... Top Model, que incluyen joyeros con y sin contraseña, mochilas de moda al mejor precio, o los clásicos Lego.

La zona también tiene espacio para la peluquería Milano Cosmetic, una low-cost que desde primerísima hora de las mañanas de los sábados ya tiene cola (algo inédito), igual que la churrería cafetería Londres. Muy cerca, una autoescuela y la academia Easy English (centro preparador de exámenes oficiales y un punto de información y matriculación, especializada en formación para niños, ESO, Bachillerato, universidad, adultos, oposiciones, exámenes y conversación de inglés fácil para todos). Más allá, la sede de Maphre, el centro de podología de Beatriz Martín Lorenzo, que es podología infantil y ecografía (destaca su cartel que te marca la hora y la temperatura en un pequeño termómetro luminoso), Bioestética (que se dedica a la medicina estética, spa, estética avanzada manual, fisioterapia, estética avanzada con aparatología, depilación láser; dispone igualmente de tratamientos contra las manchas, las cicatrices), y Cáceres Color, que se ocupan de la pintura y la decoración y que están en la esquina con la calle Colonia, en el Edificio Puerta Real.

El Licen

Y para cerrar el recorrido, otro de los emblemas del barrio: el Colegio Licenciados Reunidos, detrás de cuyos orígenes están varios licenciados, entre los que cabe destacar a Maria Victoria Collado, Eugenio Matas o José Díez, que forman una academia, para dar clases particulares. Esto sucedía a finales de la década de los cuarenta y principios de los cincuenta en las inmediaciones del antiguo instituto de enseñanzas medias, en lo que era y es el Museo del Mono.

En 1952 estos licenciados se unen a Eufemio Rubio Neila que, en el número 7 de la calle Gómez Becerra comenzaba a dar clases de preparatoria de ingreso para el bachillerato con el nombre de San Juan Bosco. Con esta unión se forma el Colegio Licenciados Reunidos San Juan Bosco, aunque siempre fue conocido con el nombre de Licenciados Reunidos y más popularmente como El Licen.

En 1954 se arriendan dos pisos del 6 de la calle Argentina donde son trasladados los bachilleres y permanecen en esta ubicación unos cinco años, para volver de nuevo a la Gómez Becerra. En 1967 se compran unos chalets en la calle García Plata de Osma y se acondicionan como edificios para dar clases. Estas instalaciones se completan posteriormente con el solar que compraron en 1977 en Sanguino Michel, donde la comunidad educativa permaneció hasta el 12 de septiembre de 1996; fecha en la que se inaugura el nuevo y actual colegio del número 3 de la calle Londres, al lado de la sede de la Asociación de Vecinos Vía de la Plata.