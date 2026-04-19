Comida de casa, trato de familia: el secreto de Noemí Romero en Cáceres

Noemí Romero lleva más de tres décadas al frente de La Boutique del Pollo Asado. Nacida en Badalona, llegó a la capital cacereña a los 18 años tras mudarse con su familia en busca de oportunidades. "Mi padre, natural de Jarandilla de la Vera, perdió el trabajo en Barcelona y vio en Cáceres una opción para empezar una nueva etapa. Cuando llevábamos aquí unos cuatro o cinco años, tuvo la increíble idea de abrir un asador de pollos en la Ronda del Carmen", recuerda.

Se incorporó poco después junto a sus padres y fueron compartiendo el esfuerzo de sacar adelante un negocio que ha acabado convirtiéndose en uno de los referentes cotidianos del barrio. "Quién lo diría. Comencé con 25 años y aquí sigo al pie del cañón", cuenta con una mezcla de sorpresa y orgullo.

Cáceres se convirtió rápidamente en su hogar, y en la ciudad ha construido una vida marcada por el trabajo constante, la cercanía con la clientela y la dedicación diaria. "Aquí la gente no solo viene a comprar comida, viene a sentirse como en casa", explica con orgullo la responsable de este establecimiento que hoy dirige junto a su marido.

A lo largo de estos 32 años, ha forjado un vínculo cercano con quienes cruzan a diario la puerta de su negocio. La atención personalizada, la comida casera y una trayectoria sostenida en el tiempo han hecho del local un punto habitual para muchas familias de la zona. No se trata solo de vender un producto, sino también de mantener una forma de atender y de estar presente en la vida cotidiana del barrio. "Por lo que me dicen los propios clientes, la clave está en la calidad de los alimentos y en cómo se les trata", subraya.

Noemí Romero, en el interior de su establecimiento de comida casera. / Carlos Gil

Además de su especialidad en pollo asado, el menú incluye platos tradicionales como lentejas, cocido, pasta, albóndigas y postres caseros como arroz con leche, serradura o tarta de queso. Es una oferta pensada para quienes buscan una comida reconocible, de las de siempre, preparada con sencillez y sin artificios. "Muchos jóvenes vienen porque la comida les recuerda a la de sus madres", afirma.

No obstante, lo que realmente distingue a este lugar es la naturalidad y la sencillez en el trato personal. "Una vecina me dijo hace unos días que me considera como una especie de madre adoptiva", comenta con una sonrisa.

Clientes de diario

En un momento en el que la rapidez marca muchos hábitos de consumo, la ayuda que ofrece este tipo de servicios para ciertos sectores de la población ofrece una respuesta práctica. "Para los estudiantes y para las personas que viven solas, los negocios de comida rápida son una gran ayuda", explica Noemí, que cuenta con una clientela de avanzada edad a la que les prepara la comida y la cena para toda la semana por un precio especial. "Pasan a recogerlo a diario y, el domingo, se llevan lo que necesitan para el lunes y el martes, días en los que descansamos y no abrimos el local".

Esta conexión con los clientes se refleja en pequeños gestos de cariño. "La gente es muy agradecida. A veces me traen regalos o detalles que me conmueven, porque demuestran que están satisfechos con lo que hago". Son muestras sencillas, pero reveladoras, de la huella que puede dejar un comercio pequeño cuando logra formar parte de la rutina sentimental de un barrio.

Dificultades

A pesar de haberse ganado la confianza de muchos cacereños, Noemí no oculta su preocupación por la situación actual respecto al incremento de los precios de los productos. Mantener el equilibrio entre costes, calidad y márgenes se ha vuelto cada vez más complicado. "La subida de la cesta de la compra nos afecta a todos. Si compras un kilo de pimientos o tomates puede pasar, pero si compras 20, el bolsillo lo nota. Las facturas suben y cada mes se hace más difícil", admite la encargada. "Pero aquí seguiremos porque nos gusta lo que hacemos y porque la gente sigue confiando en nosotros", añade.

La Boutique del Pollo Asado. / Carlos Gil

El panorama del sector también ha cambiado con el paso de los años y la competencia en la ciudad es hoy mucho mayor que cuando echaron a andar. Ella lo ha vivido de primera mano, presenciando cómo el comercio de alimentación y comida preparada ha ido creciendo y diversificándose a pasos agigantados. Aun así, lejos de plantearlo solo en términos negativos, considera que ese aumento también ha tenido un efecto positivo, al obligar a cada empresa a cuidar más el producto, el servicio y la relación con el cliente.

Sin relevo

En el plano personal, la continuidad del negocio familiar no parece asegurada. Aunque la responsable de La Boutique del Pollo Asado reconoce que le habría gustado que alguno de sus dos hijos tomara el relevo al frente del establecimiento, asume con naturalidad que ambos han optado por otro camino. "Han preferido estudiar y dedicarse a otras cosas", admite. No lo dice desde el reproche, sino con la conciencia de que los tiempos han cambiado y de que las nuevas generaciones buscan a menudo horizontes distintos a los de sus progenitores.

Pese a todo, ella continúa al frente junto a su marido, sosteniendo un negocio que ha resistido el paso del tiempo apoyado en una fórmula aparentemente sencilla, pero nada fácil de mantener: trabajo diario, cercanía y comida elaborada con esmero.