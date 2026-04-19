Cotrina y el tercer relevo

Eduardo Béjar y García Nicolás, arquitectos de la campaña, abrazan a Cotrina tras conocerse los resultados de las primarias. / PSOE

Durante años, el poder político en Extremadura ha respondido a una geografía previsible. Badajoz, por peso demográfico e institucional, ha ejercido como eje natural de influencia, mientras Cáceres ha operado como contrapeso dentro de un equilibrio territorial relativamente estable. Era casi una norma escrita (hasta ahora).

Ese patrón se ha alterado en los últimos tiempos, pero no tanto por una reconfiguración ideológica como por una concatenación de cambios orgánicos. En la actualidad, los tres principales partidos con representación en la Asamblea de Extremadura están liderados por dirigentes de origen cacereño. La presidenta en funciones de la Junta (a la espera de su inminente investidura) y líder del PP extremeño, María Guardiola; el dirigente de Vox en la región, Óscar Fernández Calle; y el nuevo secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina.

Lo relevante no es el origen de los liderazgos, sino lo que ese origen revela sobre los ciclos internos de los partidos.

Sucesión

La llegada de Cotrina a la Secretaría General del PSOE extremeño no solo reordena el liderazgo regional socialista (tocado tras el empecinamiento de Miguel Ángel Gallardo), sino que abre un nuevo capítulo en la política interna del PSOE de Cáceres.

Porque el ascenso de Cotrina activa, de forma casi automática, un nuevo proceso de transición en la provincia. Y no es un hecho aislado: se trata del tercer relevo en apenas quince meses dentro de la estructura socialista cacereña, un ritmo inusual que refleja una fase de reacomodo profundo. Tras

Tras su victoria en las primarias autonómicas del 11 de abril, Cotrina abandona la primera línea provincial para asumir la dirección regional, dejando vacante un espacio que ha ocupado poco tiempo (desde febrero de 2025).

De forma provisional, el vicesecretario Eduardo Béjar ha asumido la dirección interina, garantizando el continuismo hasta el congreso provincial (que se prevé en junio).

Sin embargo, más allá de la solución transitoria, lo relevante es lo que está por decidir. El PSOE de Cáceres entra en una nueva fase en la que deberá definir otro liderazgo en apenas año y medio, y un modelo organizativo tras años de estabilidad prolongada bajo la dirección de Miguel Ángel Morales (que dijo adiós el año pasado tras 13 años en el cargo).

El precedente inmediato invita a la reflexión. En febrero de 2025, el propio Cotrina registró su candidatura para liderar el partido en la provincia en un proceso que terminó sin competencia interna, tras la retirada de posibles aspirantes (léase, el exalcalde de Talayuela Ismael Bravo). Aquella candidatura única evitó las primarias y consolidó una transición ordenada, pero también dejó abierta la incógnita sobre si ese modelo era coyuntural o estructural.

Ahora, con el ascenso de Cotrina al ámbito autonómico, esa incógnita reaparece. La pregunta ya no es solo quién liderará el PSOE cacereño, sino cómo se producirá esa elección: mediante primarias que reactiven la competencia interna o a través de un nuevo acuerdo de consenso.

En ese contexto comienzan a perfilarse nombres propios. Eduardo Béjar representa la continuidad orgánica desde la dirección interina, con un perfil ligado a la gestión interna del partido. Frente a él, la vicepresidenta de la Diputación, Esther Gutiérrez, emerge como una figura con mayor proyección política y experiencia en procesos competitivos.

Se trata, en el fondo, de elegir entre dos formas de entender el poder interno: la competición abierta o la integración pactada.

Todo ello ocurre en paralelo a un contexto político autonómico en el que, de forma casi simbólica, los principales liderazgos han pasado a concentrarse en dirigentes de origen cacereño, que buscan una fórmula de estabilidad en tiempos de fugacidad política.