La Cruz de los Caídos de Cáceres y su ‘Saludo a Franco. ¡Arriba España!’

Tirando de hemeroteca, El Periódico Extremadura nos lleva a la crónica que publicó el 10 de mayo de 1938, el día en que Pilar Primo de Rivera, jefa nacional de la Falange Española y Tradicionalista de las JONS, inauguró la Cruz de los Caídos, el monolito que desde entonces no se ha movido de la plaza de América, nada menos que hace ya 81 años.

Pilar, que era la hermana de José Antonio, fue nombrada por el ayuntamiento Huésped de Honor de Cáceres. Llegó el 8 de mayo y permaneció por aquí cuatro días más. El Cinema Norba (ese, desgraciadamente, sí que pasó a mejor vida), se convertía una vez más en foro político para recibirla. La visita a la patrona, el desfile en la plaza Mayor (sí, así, sin anestesia) y una comitiva íntima en el Hotel Álvarez pusieron colofón a su periplo cacereño.

La inauguración

Aquel 10 de mayo, a las ocho y media de la tarde, Pilar Primo de Rivera llegó a la plaza de América para asistir a la inauguración. No se hicieron invitaciones personales y se consideraron invitadas todas las autoridades y representaciones oficiales, así como el clero, capellanes e «instituciones religiosas que en la jerarquía espiritual de la Nueva España tienen puestos de honor en los actos de la vida pública», decía textualmente nuestro diario.

La ceremonia fue brevísima. Consistió en la inauguración del monumento por Pilar Primo de Rivera, bendición del mismo por el obispo y el rezo de un responso, de rodillas y en voz alta, por todos los concurrentes, «en memoria de los cacereños caídos por Dios y por la patria». La Cruz está construida con sillares de mármol y tiene una altura de 12,50 metros y una sección de 0,80 metros. Los brazos miden tres metros, y cuatro y medio el zócalo.

Rodeaba entonces a la Cruz un jardín de pensamientos de forma circular y un amplio acerado con cuatro grandes farolas. En el frontispicio de la Cruz, que mira al paseo de Cánovas y sobre el basamento, con letras de bronce dorado, figuraba una inscripción, rodeada por una corona de laurel que decía: ‘18 de julio de 1936. A los hijos de esta ciudad que dieron su vida por España una, grande y libre”’. En el otro frente, que miraba hacia la carretera de Mérida y también en el basamento, se leía la inscripción de ‘Saludo a Franco. ¡Arriba España!’. Ambas leyendas fueron eliminadas.

La Cruz de los Caídos se construyó por decisión del Ayuntamiento de Cáceres, una de las primeras de este tipo en España tras el inicio de la Guerra Civil. Se colocó en la plaza de América, en el lugar que ocupaba una fuente republicana conocida como “La Palmatoria”. En 1984, durante un gobierno socialista, se retiraron las referencias más explícitas al franquismo y se colocó una inscripción más genérica: “La Ciudad de Cáceres en memoria de sus hijos muertos por la Patria”. A pesar de este cambio, el Ministerio considera que el monumento mantiene su vinculación con la exaltación del régimen. Durante la dictadura, el lugar se utilizó para desfiles, juras de bandera y actos de conmemoración del bando sublevado.

La polémica

La Cruz de los Caídos ha sumado una nueva polémica después de que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la incluyera este viernes en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática, y ha ordenado su retirada inmediata del espacio público. La resolución, publicada el 17 de abril de 2026, se basa en la Ley de Memoria Democrática y argumenta que el monumento tiene un claro origen político franquista, fue erigido para exaltar el “Movimiento Nacional” y carece de valor artístico o arquitectónico singular que justifique su permanencia. Según el Ministerio, la cruz “no presenta ningún elemento artístico singular y carece de originalidad”.

Miguel Ángel Muñoz Rubio

La decisión del Gobierno central llegaba apenas 24 horas después de que el pacto de investidura entre PP y Vox en la Junta de Extremadura incluyera la tramitación para declarar la Cruz Bien de Interés Cultural (BIC) con el fin de protegerla y conservarla. El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos (PP), ha anunciado que el Ayuntamiento recurrirá la resolución en cuanto la reciba oficialmente y está dispuesto a “defenderla en la calle si es necesario”. Mateos ha calificado la forma de conocer la noticia (a través de los medios) como “una falta de respeto”.

Por su parte, Vox Cáceres defiende que la cruz es “un elemento decorativo integrado en la ciudad” que no rememora ninguna etapa pasada. Mientras, asociaciones como Podemos Cáceres y Una Extremadura Digna celebran la medida como “una victoria para la memoria histórica” y una reparación a las víctimas del franquismo.

¿Qué pasará ahora?

El Ayuntamiento de Cáceres no ha recibido aún notificación oficial y se opondrá a la retirada. La Ley de Memoria Democrática prevé posibles sanciones (entre 200 y 1.000 euros inicialmente) por incumplimiento, aunque el conflicto parece destinado a llegar a los tribunales.

La Cruz de los Caídos lleva años generando debate en la ciudad: para unos es un símbolo de reconciliación y parte de la identidad cacereña; para otros, un vestigio de la dictadura que humilla a las víctimas de la Guerra Civil y la represión posterior.

El choque entre el Gobierno central y las administraciones autonómica y local extremeñas convierte este monumento en el nuevo frente de la batalla política por la memoria histórica en España.