10.000 hamburguesas y más de 8.000 personas en cuatro días: el gran bocado de 'Burger Wars' en Cáceres

Javier Guerra trabaja en Navalmoral de la Mata, pero este fin de semana ha preferido "escaparse" hasta Cáceres para pasar unos días en familia y, por qué no, disfrutar de la competición de hamburguesas y tartas de queso que se ha celebrado en el parque Padre Pacífico. Ya vino el sábado, pero este domingo tampoco ha querido perdérselo: "Probé dos el primer día y tengo la intención de probar otras dos", contaba entre risas. María Solís, que llegó al recinto pasadas las dos de la tarde, contaba que era la primera vez que acudía a un evento de estas características: "Me encantan las burgers y unos amigos me dijeron que tenían muy buena pinta, así que venimos en familia a pasar un buen mediodía de domingo".

Balance positivo

El evento gastronómico 'Burger Wars' cierra este domingo su paso por Cáceres con un balance positivo y con la vista puesta en una posibles nueva edición el próximo año. Así lo explica Andrés Valenzuela, organizador del encuentro: "Ha sido una locura", además de asegurar que han pasado más de 8.000 personas durante los cuatro días y que han vendido más de 10.000 hamburguesas.

Uno de los rasgos distintivos es que no se trata de "un evento al uso de hamburguesas" porque también incluía la posibilidad de degustar 'cheesecakes'. De este modo, el certamen contaba con premios diferenciados tanto para las 'burgers' como para los postres. Valenzuela insiste también en que el impacto del evento no se ha limitado solo al parque: "Es una cita beneficiosa para la empresa promotora, pero también para la ciudad. El visitante que acude no solo consume aquí, sino también en los negocios del entorno y en el centro comercial Ruta de la Plata", concluye.

Los productos

Entre los restaurantes participantes se encontraban lugares llegados de toda la región. Por ejemplo, el 13 de junio y Maná Chef Alia, de Cáceres, o Trotamundos, de Almendralejo. Cada hamburguesa tenía rasgos distintivos. De hecho, había algunas que estaban hechas con productos de la tierra como Torta del Casar o Pimentón de la Vera. Las tartas de queso también eran especiales: a una de ellas le echaban nata por encima, galleta y una nube de algodón.

El buen tiempo también ha jugado a favor de esta edición, algo que la organización ha valorado especialmente teniendo en cuenta que este tipo de citas se preparan con mucha antelación y quedan expuestas a la incertidumbre meteorológica. Con respecto al precio, pese a que algunos clientes mostraban su queja porque consideraban elevado el precio, después se daban cuenta de que la calidad merecía la pena: una hamburguesa costaba 13 euros y una tarta de queso, seis.