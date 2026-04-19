Para más inri
Un nuevo corazón comercial empieza a latir en el oeste de Cáceres
La reactivación de Way y el desbloqueo de Bogaris refuerzan un eje que ya sostienen Carrefour, Leroy Merlin y Ruta de la Plata y que aspira a convertirse en uno de los grandes motores económicos de la ciudad
Durante años, el gran corredor comercial del oeste de Cáceres ha vivido entre anuncios, retrasos y expectativas. Por eso, que ahora Way Cáceres haya retomado las obras y que Bogaris empiece a desbloquearse tiene un valor que va más allá de lo estrictamente urbanístico. Lo que empieza a verse es una operación de ciudad.
Carrefour, Ruta de la Plata y Leroy Merlin llevan muchos años funcionando como referencias comerciales consolidadas en esa zona. La novedad es que ese eje, que ya existía, puede ganar ahora una nueva dimensión con la llegada de más actividad, más servicios y una oferta más moderna. No se trata de crear un foco artificial, sino de reforzar una realidad que ya estaba ahí y convertirla en una centralidad todavía más potente.
La reactivación de Way resulta especialmente significativa. Después de 22 meses de parálisis, volver a ver movimiento en el antiguo matadero transmite una idea muy concreta: Cáceres no tiene por qué resignarse a que los grandes proyectos se queden siempre a medio camino. Que haya contratos firmados y marcas interesadas, aunque aún no se conozcan sus nombres, indica que existe confianza empresarial en la ciudad.
Bogaris, por su parte, completa esa imagen de avance. Su desbloqueo supone añadir una nueva pieza a un espacio que puede convertirse en uno de los grandes motores económicos de la capital. Más comercio, más ocio y más servicios significan también más capacidad de atracción para consumidores de toda la provincia.
Por supuesto, este crecimiento debe ir acompañado de buenos accesos, movilidad ordenada y una integración real con los barrios del entorno. Pero esa exigencia no resta valor al proyecto, sino que lo hace más necesario.
Cáceres necesita señales visibles de crecimiento. Necesita inversión, empleo y espacios que transmitan dinamismo. El corredor comercial del oeste, con todas sus pausas y dificultades, empieza por fin a parecerse menos a una promesa y más a una realidad. Y eso, en una ciudad acostumbrada a esperar, ya es una buena noticia.
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