El pueblo al lado de Cáceres que ofrece experiencias únicas: desde termas romanas hasta el slow travel

En el recorrido por nuestros pueblos extremeños os traigo una joya que esta a tan sólo 45 minutos de Cáceres y a 15 minutos de la monumental Mérida, es un rincón donde el tiempo parece haberse detenido para ofrecerte lo mejor de Extremadura. Bienvenidos a Aljucén, el pueblo que guarda los secretos mejor guardados de la provincia de Badajoz.

Situado en la frontera natural con Cáceres, Aljucén no es solo un punto de paso en la mítica Vía de la Plata; es un destino con entidad propia. Con apenas 250 vecinos, esta villa ofrece una paz que hoy en día es un auténtico lujo, pero sin renunciar a una oferta cultural y de ocio que te sorprenderá.

Un viaje de 2.000 años sin salir del pueblo

Caminar por Aljucén es, literalmente, pisar la historia. Su origen se remonta al siglo I a.C., cuando la ingeniería romana decidió que este era el lugar perfecto para salvar el cauce del río que da nombre al pueblo, (aunque ese nombre fue dado por los árabes, en los tiempos de Al-andalus su nombre era Al-junciel), Aunque el imponente puente romano de tres arcos ya no está en pie, todavía puedes ver sus robustos sillares de granito salpicando las orillas del río, un recordatorio de la importancia estratégica que tuvo este enclave.

Galería | Así es Aljucén, pueblo de Cáceres / CEDIDA

Pero si hay un edificio que domina el horizonte es la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol. Construida en el siglo XVI sobre cimientos aún más antiguos, Destaca su portada renacentista, formada por dos arcos escarzados y flanqueada por finas pilastras sobre alta basa, y una inscripción epigráfica en relieve que dice: Sant Andrés Apóstol, Ora Pro Nobis. Dominium Deum Nostrum lesuChristum. Por encima del arco superior hay, a ambos lados, sendos medallones con dos bustos. El de la izquierda es Santiago Apóstol, y el de la derecha San Andrés Apóstol, de cuyos hombros salen los palos de la cruz en forma de aspa, en la que sufrió martirio. En el centro de la parte superior del arco hay grabada una cruz de Santiago, y por encima de ésta la cruz de San Andrés, presidiendo el conjunto.. Un detalle curioso para los amantes de la arquitectura: fíjate en el "cincho" de hierro que abraza el templo; es una solución ingeniosa para mantener en pie este gigante de mampostería y granito que ha resistido siglos de historia.

Cornalvo: Naturaleza en estado puro a un paso del casco urbano

Aljucén es la puerta de entrada principal al Parque Natural de Cornalvo, un paraíso para los amantes del senderismo y el birdwatching. Aquí, la dehesa extremeña se muestra en todo su esplendor, con sus encinas y alcornoques creando un paisaje que parece sacado de una postal.

Galería | Así es Aljucén, pueblo de Cáceres / CEDIDA

Para los que disfrutan del turismo activo, las opciones son infinitas. La ruta del Cordel del Cerro del Gato es un paseo de 7 kilómetros bordeando el río donde el sonido del agua y el vuelo de las cigüeñas negras te acompañarán. El Berrocal del Rugidero, en este paraje, el agua ha modelado el granito creando túneles que "rugen" cuando el río baja con fuerza. Es un espectáculo sonoro y visual único en la región. Observación de fauna, mantén los ojos abiertos; no es raro divisar nutrias en el río, buitres negros sobrevolando las dehesas o colonias de garcillas bueyeras en los islotes del embalse.

El sabor de la tradición

Si vienes a Aljucén, tienes que venir con hambre y sobre todo si has realizado una de las rutas que te he recomendado. La cocina local es un homenaje al cerdo ibérico y a los productos de la tierra. Pero si hay un plato que define la identidad aljucense es la Sopa de Antruejo.

Esta delicia, típica del Carnaval, es casi un ritual. Imagina una fuente de barro con capas de pan de pueblo empapado en un caldo de cocido magistral, cubierto con carnes de cerdo (codillo, manitas, oreja), chorizo y huevo picado, todo gratinado al horno hasta que se forma una costra dorada. ¡Es un pastel de energía que te reconfortará el alma!

Galería | Así es Aljucén, pueblo de Cáceres / CEDIDA

Y para el postre, la dulcería artesanal no se queda atrás: perrunillas, el clásico extremeño con ese toque de anís y canela; bollos de Chicharrón, un sabor auténtico de la matanza tradicional; y flores de Miel, crujientes, delicadas y bañadas en miel pura de la zona.

De la "peseta" al reencuentro, fiestas que unen

Aljucén es un pueblo que sabe celebrar. Si puedes elegir fecha de tu escapada, apunta el primer domingo de mayo. Es cuando se celebra la Romería de la Fuente de la Peseta. El nombre viene de una leyenda local: en 1900, a un campesino se le cayó una peseta en un manantial y, al no poder recuperarla, bautizó el lugar. Poco después, el hallazgo "milagroso" de una imagen de la Virgen de la Vera en un árbol cercano convirtió el paraje en el epicentro de la devoción local.

Si prefieres el verano, la Fiesta del Emigrante en agosto es el momento de mayor alegría, cuando el pueblo se llena de aquellos que vuelven a sus raíces para compartir verbenas y recuerdos. Y para cerrar el año, las Fiestas de San Andrés en noviembre ofrecen ese ambiente acogedor de las celebraciones de invierno, con el olor a lumbre y la procesión del patrón.

Ah, se me olvidaba, si te gusta una experiencia inmersiva o si alguna vez soñaste con viajar al pasado, Aljucén tiene la máquina del tiempo perfecta. Se llama Aqua Libera, un hotel rural que es mucho más que un alojamiento. Es una reconstrucción científica de una domus romana. Imagina relajarte en sus termas privadas (frigidarium, tepidarium y caldarium) o disfrutar de una cena basada en recetas de hace dos milenios, todo bajo la batuta de un equipo liderado por arqueólogos. Es, sin duda, una de las experiencias de turismo inmersivo más potentes de toda España, yo no lo puede experimentar porque estaba completo, pero espero volver para poder contaros la experiencia.

Galería | Así es Aljucén, pueblo de Cáceres / CEDIDA

Sinceramente, ¿qué buscamos en un mundo que va cada vez más rápido?, yo creo que tomar la vida más pausadamente y en este contexto Aljucén te ofrece el "slow travel" definitivo. Es un destino que se adapta a todo tipo de viajeros: desde el peregrino que recorre la Vía de la Plata hasta la pareja que busca un fin de semana romántico en una casa romana, pasando por la familia que quiere que sus hijos conecten con la naturaleza en el parque natural de Cornalvo.

No es solo un pueblo de Badajoz; es un testimonio vivo de resistencia y cultura. Así que, la próxima vez que pases por la A-66, no pases de largo. Desvíate unos minutos, aparca el coche y deja que Aljucén te cuente su historia. Te aseguro que querrás volver.