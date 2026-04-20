Antonio Pariente, párroco de Cáceres: "León en África y los 87.000 de Cibeles"

La mañana del lunes 13 de abril, el papa León inició el que puede ser considerado como su primer gran viaje apostólico (hace una semanas visitó Mónaco), esta vez, su destino está siendo el continente africano, visitará cuatro países, Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Las claves de este viaje pueden ser las siguientes: África como centro del catolicismo del futuro, insistencia en la paz en las zonas de conflicto y la denuncia social en temas, como la corrupción, la desigualdad y los derechos humanos.

Cuando escribo estas líneas, está a punto de terminar la visita a Camerún, nosotros vamos a centrarnos en su estancia en Argelia. Argelia es un país de casi cuarenta y ocho millones de habitantes, los católicos son solamente diez mil, los demás son musulmanes. Pero además Argelia es la patria de San Agustín, y ya sabemos que el Papa pertenece a la orden de los agustinos, por lo que León ha ido buscando los orígenesde su comunidad religiosa.

En sus mensajes el papa ha destacado las raíces cristianas del país, reflejada en la figura de Agustín de Hipona, aunque esta ciudad fue destruida (en la actualidad se llama Annaba), se pueden visitar los restos arqueológicos de la antigua y entre ellos la basílica de San Agustín.

El papa presentó la muerte de losmonjes de Tibhirine (eran trapenses) como símbolo de la convivencia posible entre musulmanes y católicos y como testigos de una fe que no huye ante el sufrimiento. Estos siete monjes fueron secuestrados de su monasterio de Nuestra Señora del Atlas y asesinados en 1996 durante la guerra civil argelina, el papa ha dicho de ellos “no eligieron quedarse por inconsciencia, sino por fidelidad; no por desafió, sino por amor. Su vida entregada es una semilla de paz en una tierra herida”. (Lo sucedido aparece en la película "De dioses y hombres" (2010), que os recomiendo).

La iglesia misionera de la que tanto habló el papa Francisco, está perfectamente reflejada en la la vida de estos siete monjes, la iglesia católica solo se puede fundamentar en ejemplos como el de ellos, no quiero decir que todos seamos mártires, pero sí que en nuestras actitudes estén presentes la fidelidad a nuestros compromisos y el amor como bandera y estandarte.

Ahora que se nos habla tanto del nuevo despertar religioso, hace poco 87.000 jóvenes se reunieron en Cibeles en el IV festival de la resurrección, ¿dónde os parece que se tiene que fundamentar el futuro de los católicos? ¿en el ejemplo casi olvidado de los trapenses? ¿o en la osadía de estos 87.000?

No me volváis a llamar ingenuo, por favor.