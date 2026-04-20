Cáceres, ciudad de múltiples culturas: del pasado romano a la influencia islámica en su desarrollo

En medio de la Cáceres medieval, con su impresionante casco histórico de murallas almohades y palacios medievales, se esconde un capítulo menos conocido pero igualmente fascinante: el de su pasado romano. La colonia romana de Norba Caesarina, que una vez ocupó lo que hoy es Cáceres, permanece en la memoria de pocos, pero gracias al trabajo del divulgador Alberto Martínez, esta ciudad ha vuelto a la vida, al menos de forma virtual, a través de una detallada reconstrucción tridimensional.

Planificación urbana romana vs. planificación urbana almohade

Las diferencias entre la planificación urbana romana y la almohade en Cáceres son marcadas. En el caso romano, la ciudad se estructuraba siguiendo el modelo ortogonal tradicional, una cuadrícula de calles perpendiculares en la que las dos arterias principales, el cardo y el decumano, se cruzaban en el foro, un espacio central donde se concentraban los edificios públicos. Esta estructura facilitaba la organización de la ciudad y su expansión de manera ordenada y funcional.

Imagen aérea 3D de Norba Caesarina. / HA Historia y Arte

Por el contrario, la planificación almohade, que se materializa en las murallas y en el casco histórico de Cáceres, está más influenciada por la defensa y la adaptación al terreno accidentado. Las murallas árabes siguen un trazado irregular, adaptado a las particularidades geográficas y estratégicas del lugar, en un claro contraste con la cuadrícula romana. Aunque ambos modelos responden a necesidades sociales y urbanísticas, la diferencia fundamental radica en el enfoque: el romano centrado en la funcionalidad y expansión, y el almohade en la defensa y adaptación al entorno.

La virtualización de otras ciudades romanas

El trabajo de Alberto Martínez no es el único ejemplo de recreación digital de ciudades romanas. Existen otros proyectos similares, como la reconstrucción virtual de Pompeya, que utiliza métodos avanzados de escaneo láser y modelado 3D para reproducir las calles, edificios y detalles de esta antigua ciudad sepultada por la erupción del Vesubio.

Técnicas similares se han aplicado a ciudades como Roma y Ostia, utilizando tanto fuentes históricas clásicas como los avances tecnológicos más recientes para ofrecer representaciones precisas de cómo eran estas ciudades en su apogeo.

Preservación del patrimonio romano frente al islámico: una mirada comparativa

La importancia de preservar el patrimonio histórico romano en Cáceres no debe restar valor al patrimonio islámico, pero es fundamental reconocer que ambos legados, romano e islámico, contribuyen a una historia compartida y compleja. El pasado romano, aunque a menudo opacado por la fama de las murallas almohades, constituye la base misma sobre la que se construyó la ciudad medieval.

La preservación de estos vestigios romanos es esencial para comprender las raíces urbanísticas de Cáceres y su evolución. Al mismo tiempo, el legado islámico, con sus murallas y aljibes, representa un testimonio de la convivencia y el mestizaje de culturas que marcaron la ciudad durante siglos.

Vista de la puerta norte con el foro a la izquierda a medio camino. / HA Historia y Arte

El trabajo de Alberto Martínez

Llevar a cabo un proyecto como el de la reconstrucción digital de Norba Caesarina presenta varios desafíos. Martínez, aunque no es arqueólogo profesional, se ha enfrentado a la dificultad de equilibrar la rigurosidad histórica con la plausibilidad de las recreaciones. La falta de documentación directa sobre ciertos aspectos de la ciudad romana le ha obligado a trabajar con hipótesis, como la posible ubicación de un teatro, basándose en la interpretación de las curvas de nivel del terreno.

“Es un trabajo serio de investigación, pero siempre hay un grado de incertidumbre”, explica. La divulgación histórica, especialmente cuando se trata de reconstrucciones virtuales, debe ser precisa pero también flexible, lo que requiere un esfuerzo constante por parte del divulgador para comunicar claramente qué es certeza y qué es suposición.

Imagen de Alberto Martínez. / HA Historia y Arte

La virtualización de sitios históricos tiene un impacto significativo en la educación y la conciencia cultural. Al permitir que los usuarios exploren una ciudad romana reconstruida en 3D, los estudiantes, investigadores y el público general pueden tener una visión más tangible y accesible de cómo era la vida en la antigüedad. Este tipo de reconstrucciones también facilita la comprensión de la evolución de las ciudades y de cómo las distintas culturas, como la romana y la islámica, influyeron en su desarrollo.

El acceso a estas representaciones virtuales, que se pueden explorar desde múltiples perspectivas, genera un mayor interés y aprecio por el patrimonio cultural, fomentando la conservación y la investigación histórica. De este modo, se puede educar sobre la historia de manera más inmersiva y dinámica, abriendo nuevas vías para la enseñanza y el aprendizaje.

Avances tecnológicos al servicio de la arqueología y la reconstrucción histórica

Los avances tecnológicos han revolucionado la arqueología y la reconstrucción histórica. El uso de herramientas como el modelado 3D, el escaneo láser, la fotogrametría y el análisis de curvas de nivel ha permitido a los arqueólogos y divulgadores como Martínez reconstruir ciudades enteras con un alto grado de precisión.

Estos avances no solo facilitan la visualización de cómo eran las ciudades en el pasado, sino que también permiten realizar investigaciones más detalladas sobre sus estructuras y su organización, incluso cuando no existen restos físicos completos.

Evidencias que confirman la existencia de estructuras romanas en Cáceres

En Cáceres, la evidencia de estructuras romanas se encuentra en varios puntos clave de la ciudad. La única puerta romana que permanece en pie es el arco del Cristo, y a su alrededor se han identificado restos de murallas y de otras puertas romanas, como la del Socorro.

El arco del Cristo. / El Periódico

Además, en el entorno de la Concatedral de Santa María, donde se cree que se encontraba el foro romano, han aparecido vestigios arqueológicos que corroboran la existencia de una ciudad estructurada según el modelo romano. El hallazgo de termas en el área del Palacio del Mayoralgo y la ubicación probable del templo romano en San Mateo son otras pruebas que respaldan la reconstrucción digital realizada por Martínez.

El legado cultural de Cáceres

Cáceres es un claro ejemplo de cómo diferentes culturas han influido en su desarrollo urbano. Desde la ciudad romana de Norba Caesarina, pasando por la ocupación musulmana y hasta la reconquista cristiana, la ciudad ha absorbido y transformado elementos de cada una de estas etapas. Cada cultura ha dejado su huella en el urbanismo y la arquitectura de la ciudad, creando un paisaje único y diverso que hoy se conserva como Patrimonio de la Humanidad. La virtualización de estos procesos históricos permite no solo revivir el pasado, sino también apreciar la complejidad de su evolución a lo largo de los siglos.

La recreación digital de Norba Caesarina por Alberto Martínez es una invitación a conocer la historia de Cáceres desde una nueva perspectiva, rescatando una parte de su pasado que ha permanecido en gran medida oculta. Gracias a los avances tecnológicos y al rigor de la investigación histórica, esta ciudad romana perdida ha vuelto a la vida, al menos virtualmente, ofreciendo una nueva herramienta educativa y cultural que conecta el pasado con el presente. Cáceres, como ciudad de múltiples capas históricas, sigue siendo un lugar donde la memoria de sus diversas culturas continúa influyendo en su fisonomía y en su identidad.