Cáceres se despide de la temporada de ópera con 'La flauta mágica', una joya inmortal de Mozart

Los Multicines Cáceres ponen este martes, 21 de abril, el broche final a su primera temporada de Ópera y Ballet con una de las obras más queridas, luminosas y universales del repertorio: 'La flauta mágica', de Wolfgang Amadeus Mozart. La cita llega como un cierre de altura para una programación que ha acercado al público cacereño algunos de los grandes títulos de la escena lírica internacional.

Estrenada en Viena en 1791, poco antes de la muerte del compositor salzburgués, La flauta mágica es mucho más que una ópera: es un canto a la imaginación, al amor, a la sabiduría y al poder transformador de la música. Este popular género, con libreto de Emanuel Schikaneder -también impulsor del encargo y entonces director del actual Theater an der Wien-, sigue fascinando más de dos siglos después por su capacidad para emocionar a públicos de todas las edades.

Argumento

La historia arranca con el rescate de la princesa Pamina. Su madre, la Reina de la Noche, encomienda al príncipe Tamino la misión de salvarla. Junto a su inseparable y simpático compañero Papageno, el héroe iniciará un viaje lleno de pruebas, criaturas fantásticas, amenazas y revelaciones, en el que pronto descubrirá que las apariencias engañan y que el camino hacia el amor y la verdad exige valentía, pureza y confianza.

La propuesta que llega a Cáceres desde la Royal Opera House convierte esta partitura prodigiosa en una experiencia visual y sonora de primer nivel. La producción firmada por David McVicar realza toda la fuerza poética de la obra y se apoya en un reparto de gran nivel, con Lucy Crowe como Pamina -en sustitución de Julia Bullock, según el cambio comunicado por la organización-, Amitai Pati como Tamino, Huw Montague Rendall en el papel de Papageno, Kathryn Lewek como la Reina de la Noche y Soloman Howard como Sarastro.

Al frente de la dirección musical estará la francesa Marie Jacquot, que debuta en Covent Garden con esta obra, en una lectura que promete subrayar la riqueza melódica, la delicadeza y el fulgor teatral de una de las cumbres absolutas de la historia de la ópera.

Con sus arias, su mezcla de ternura, humor, simbolismo y aventura, 'La flauta mágica' representa una celebración del arte lírico en su forma más accesible y deslumbrante. La función de este martes se presenta así como una oportunidad excepcional para dejarse envolver por una música que sigue viva, radiante y cercana, capaz de conmover con la misma intensidad con la que lo hizo en su estreno.

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La sesión servirá además para clausurar una temporada pionera en los Multicines Cáceres, que han apostado por llevar la ópera y el ballet a la gran pantalla, abriendo una ventana cultural de enorme valor para la ciudad. El cierre no podía llegar con un título mejor: una obra maestra que resume, como pocas, la grandeza, la magia y la eterna capacidad de seducción de la ópera.