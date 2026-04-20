Cáceres refuerza su cita con el libro: "La clave es la implicación del sector"

Durante casi dos semanas, el paseo de Cánovas volverá a convertirse en uno de esos lugares donde la cultura se mezcla con la rutina diaria de la ciudad. La Feria del Libro de Cáceres regresa este martes 21 de abril con una propuesta ambiciosa y con una clara voluntad institucional: no solo mantener una cita ya arraigada en el calendario local, sino afianzar su peso dentro de la vida cultural cacereña y ampliar su capacidad de convocatoria.

La puesta de largo del pasado lunes sirvió para detallar la programación, los autores invitados y las principales novedades de la vigesimosexta edición, que se prolongará hasta el 2 de mayo, pero también para perfilar la idea que el Ayuntamiento de Cáceres quiere proyectar tras el relevo organizativo derivado de la situación que atraviesa la Institución Ferial de Cáceres (Ifeca), sometida a un proceso de control de gestión y financiero después de la salida de su gerente.

"Ante las dificultades, el trabajo y la unión entre todas las administraciones ha sido el más adecuado y oportuno. Lo que hemos hecho ha sido agarrar el toro por los cuernos y dedicar más horas a preparar este evento", ha señalado el concejal de Cultura, Jorge Suárez.

En declaraciones a este diario, el edil ha defendido un modelo más abierto a la participación del sector del libro y capaz de combinar nombres de alcance nacional con una presencia destacada de firmas locales. Ahí sitúa precisamente una de las claves de esta edición. "Alrededor del 45% de las presentaciones corresponden a autores extremeños. Eso nos permite plantear una feria con un formato diferente al del año pasado", ha subrayado.

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La programación incluye un total de 24 presentaciones literarias, con nombres como Javier Cercas, Isabel San Sebastián, Miguel Ángel Aguilar, Alicia Vallina, Andrés Neuman y Javier Negrete. Junto a ellas, se desarrollará una agenda paralela con talleres, actividades infantiles, cuentacuentos, recitales y propuestas musicales.

Todo ello, en una edición que contará con 30 módulos de casetas y 19 expositores, en una configuración más amplia que en años anteriores, además de un presupuesto de 45.000 euros y el patrocinio de Cajalmendralejo. Con este reparto, el equipo de Gobierno busca afianzar el perfil regional y convertir la feria también en escaparate de lo que se escribe y se edita en Extremadura.

Más voz al sector

Uno de los aspectos en los que más ha insistido el concejal cacereño es el modo en que se ha articulado la cita y en "la implicación y en las ganas que tiene el sector de los libreros de participar en esta Feria del Libro". El ayuntamiento ha querido darles más protagonismo en el diseño del certamen mediante la creación de un comité organizativo, desde el que se han planteado consultas sobre la elección de fechas y distintas necesidades operativas. "Esa complicidad y el hecho de darles voz y voto es una de las bases de esta edición", ha indicado Suárez.

Ese enfoque ayuda a explicar algunos de los cambios de este año. Uno de los más visibles será la presencia directa de editoriales en las casetas, algo que hasta ahora no se había producido. Junto a los libreros, contarán con espacio propio la Plataforma de Editoriales de Extremadura y la editorial La Moderna, en un formato que amplía la representación del sector dentro del recinto.

A esa apertura se añadirán también otras entidades. "Abrimos la feria a la ONCE, que va a divulgar sus necesidades y su labor en materia de inclusión y diversidad, o al Instituto Geográfico Nacional, que repite tras el éxito de la pasada edición", ha precisado el edil. La intención municipal pasa así por consolidar una feria menos cerrada y más compartida con quienes le dan contenido desde dentro.

Una feria intergeneracional

Otro de los ejes que el consistorio quiere reforzar es el de la participación juvenil y el fomento de la lectura. El concejal considera que una Feria del Libro con vocación de futuro no puede limitarse a convocar al público habitual, sino que debe implicar a nuevas generaciones. En esa línea, Suárez ha explicado que la organización también ha trabajado "el concepto intergeneracional, mezclando jóvenes y mayores para que compartan experiencias en este tipo de eventos".

A su vez, defiende la lectura como una herramienta fundamental de cara al futuro y considera prioritario que la juventud se sienta integrada, escuchada y reconocida dentro de la cita. Ese enfoque enlaza además con la idea de Capitalidad Cultural de 2031, que, a su juicio, debe asentarse en una participación amplia "para que todos se sientan representados".

El termómetro del éxito

Más allá de la programación, el ayuntamiento sitúa el éxito de esta edición en la respuesta del público y en el protagonismo del libro durante esos días en el paseo de Cánovas. "Yo estaría satisfecho si hubiera una afluencia importante de gente en cada una de las presentaciones. Y, sobre todo, que las librerías tengan ese momento de esplendor del papel frente a lo digital. Esas serían las principales fortalezas que queremos ver en esta feria", ha remarcado Suárez.