La plaza de toros de Cáceres se transformará en selva con su primer gran musical

La plaza de toros de la Era de los Mártires vivirá el próximo 2 de mayo un hito sin precedentes con la llegada de ‘Tarzán, El Musical’, una superproducción familiar que convertirá el coso cacereño en una auténtica selva escénica. Se trata de la primera vez en la historia que la plaza de toros de Cáceres acoge un musical, dentro de la programación especial del centenario del Gran Teatro.

El espectáculo forma parte de un calendario extraordinario diseñado para conmemorar los 100 años del Gran Teatro, inaugurado el 23 de abril de 1926, una efeméride que se extenderá durante todo el año con actividades en distintos espacios de la ciudad, desde el propio teatro hasta enclaves como la plaza Mayor y el coso taurino. El centenario contará además con una gala central con nombres destacados de la cultura española, entre ellos María Galiana, Boris Izaguirre, El Brujo y Juan Valderrama, que protagonizarán uno de los actos principales de la celebración (esta semana: el 23 de abril, fecha exacta de la apertura del teatro en 1926).

Un piromusical inauguró la programación del centenario el pasado 10 de abril. / EDUARDO VILLANUEVA

Una programación extraordinaria para los 100 años del Gran Teatro

La directora del Gran Teatro de Cáceres, Marisa Caldera, ha definido esta programación como “variada, equilibrada y pensada para todo tipo de público”, con propuestas que abarcan disciplinas como la música, el teatro, el humor, la danza y el cine. El objetivo es que el teatro “siga siendo un espacio abierto, un punto de encuentro cultural y un referente para la ciudad”. Este ambicioso proyecto ha contado con una inversión extraordinaria de 200.000 euros adicionales respecto al presupuesto habitual, una apuesta del Consorcio Gran Teatro para hacer posible una celebración que trasciende el propio edificio y se proyecta hacia diferentes escenarios urbanos de Cáceres.

‘Tarzán, El Musical’: una selva en plena plaza de toros

En ese contexto se enmarca la llegada de ‘Tarzán, El Musical’, respaldado por la compañía Theatre Properties, la productora española más veterana en musicales de gran formato. El montaje propone una experiencia escénica de alto impacto visual con más de 40 intérpretes en escena, entre acróbatas, bailarines, cantantes y actores.

La historia traslada al público desde el Londres victoriano hasta una selva africana llena de misterio y aventura, donde la leyenda de Tarzán cobra vida a través de personajes como Isabella, Jane y el joven Charlie, en una propuesta familiar que combina emoción, humor y fantasía.

La escenografía, el vestuario y el componente acrobático buscan convertir la plaza de toros en un espacio completamente transformado, en línea con el espíritu del centenario: llevar la cultura más allá de sus límites habituales y explorar nuevos formatos escénicos. Con esta cita, Cáceres suma un nuevo capítulo a la celebración de su centenario cultural, en un año en el que el Gran Teatro refuerza su papel como motor artístico y expande su programación hacia escenarios emblemáticos, consolidando una apuesta que une tradición, innovación y espectáculo.