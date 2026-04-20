La ubicación de un contenedor en Cáceres obliga a invadir la calzada y genera quejas vecinales por la suciedad

La colocación de un contenedor azul en la confluencia de la avenida Antonio Hurtado con la calle Lepanto ha encendido el malestar entre los vecinos de la zona, que denuncian una instalación "errónea" y peligrosa en uno de los puntos más transitados de este céntrico entorno de Cáceres. La principal queja no es solo su ubicación, sino la forma en la que ha quedado dispuesto: para depositar residuos en su interior, el usuario tiene que colocarse prácticamente en la carretera.

Esa circunstancia, según relatan los residentes, convierte una acción cotidiana como reciclar en una maniobra incómoda y arriesgada, especialmente en una vía con tráfico constante. La escena, además, está teniendo una consecuencia visible en el día a día del barrio: el aumento de suciedad en la acera.

Los vecinos sostienen que muchas personas desisten de utilizar correctamente el contenedor al encontrarse con esa dificultad y acaban dejando cartones, bolsas y otros restos junto al propio depósito o en sus inmediaciones. El resultado es una imagen de abandono impropia de una avenida céntrica y un foco de molestias para quienes viven o pasan por la zona.

Un contenedor pensado para reciclar que ha terminado generando problemas

El depósito instalado es de color azul, por lo que está destinado exclusivamente al reciclaje de papel y cartón limpios y secos. En él deben depositarse cajas, periódicos, revistas, folletos, sobres o cuadernos, siempre con la recomendación de plegar previamente los embalajes para aprovechar mejor el espacio.

Sin embargo, la utilidad medioambiental de este tipo de contenedores está quedando desvirtuada por una colocación que, lejos de facilitar el reciclaje, lo complica. Los residentes consideran que el problema no está en el uso del contenedor ni en su función, sino en una disposición que dificulta el acceso con normalidad y que está favoreciendo conductas incívicas o, al menos, abandonos de residuos fuera del lugar adecuado.

Malestar en un punto muy transitado

La indignación vecinal ha ido creciendo al comprobar que la suciedad se mantiene y que la ubicación del depósito sigue obligando a invadir la calzada para hacer uso de él. Los residentes del entorno reclaman por ello una solución rápida que pase por recolocar el contenedor en una posición segura y accesible, de manera que pueda utilizarse desde la acera sin poner en riesgo a nadie.

Entienden que se trata de un problema sencillo de corregir, pero que está teniendo un impacto evidente tanto en la limpieza urbana como en la seguridad de peatones y usuarios. Mientras no se actúe, advierten, la escena seguirá repitiéndose en uno de los enclaves más visibles de Antonio Hurtado.