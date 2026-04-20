Pagan por participar en formaciones laborales a los desempleados de Cáceres

La Diputación de Cáceres ha aprobado las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas directas destinadas a las personas que participen en los itinerarios de inserción laboral del proyecto ISLA V, una iniciativa vinculada a formación para el empleo y cofinanciada en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). El anuncio ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

La convocatoria está dirigida a personas físicas que tomen parte en alguno de los itinerarios formativos del proyecto durante 2026, siempre que esas acciones finalicen como máximo el 15 de noviembre de este año. También podrán optar quienes participen en itinerarios iniciados en 2025, siempre que comenzaran después del cierre del plazo de la anterior convocatoria. Entre los requisitos fijados figura estar en situación de desempleo y carecer de rentas o ingresos mensuales iguales o superiores al 75% del IPREM.

La cuantía de la ayuda se ha fijado en 13,45 euros brutos por cada día de asistencia real al itinerario formativo, con la correspondiente retención del IRPF. El importe total dependerá de la duración de cada acción, aunque el número máximo de días lectivos computables no podrá superar el resultado de dividir entre cinco el total de horas del itinerario. La dotación presupuestaria consignada para esta convocatoria asciende a 168.000 euros, repartidos entre dos aplicaciones del presupuesto provincial de 2026.

Requisitos y condiciones

Las bases recogen que para mantener el derecho a la beca será necesario alcanzar la condición de "persona formada". Esto implica, por un lado, completar la formación prevista y superar las pruebas de evaluación del itinerario y, por otro, asistir al menos al 75% de sus horas de duración. Además, no se admitirá ninguna falta no justificada.

El pago será posterior a la finalización del itinerario, una vez que se justifique tanto la formación realizada como los días de asistencia efectiva. La Diputación precisa además que no será necesaria la constitución de garantías y que estas ayudas serán compatibles con otras de la misma finalidad, siempre que se respeten los límites de renta exigidos en la convocatoria.

Solicitudes hasta octubre

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOP y hasta el 15 de octubre, siempre antes de la finalización del itinerario correspondiente. La institución provincial permite la tramitación en papel al tratarse de ayudas dirigidas a personas desempleadas y, en muchos casos, pertenecientes a colectivos vulnerables o con dificultades de acceso a medios técnicos. También podrán gestionarse a través de la sede electrónica de la Diputación.

La resolución deberá notificarse en un plazo máximo de seis meses desde la recepción de la solicitud. Las obligaciones subvencionadas deberán ejecutarse antes del 15 de noviembre de 2026 y la justificación podrá presentarse hasta un mes después de terminar la acción formativa, con el límite final del 15 de diciembre.