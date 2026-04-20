Un encuentro en Cáceres entre lectores y El Periódico Extremadura

Periodismo y literatura no son lo mismo, pero comparten un territorio esencial: el de la palabra escrita, la curiosidad, la mirada sobre el mundo y la necesidad de contar lo que sucede. Los libros exigen tiempo; el periodismo, atención. Unos ayudan a interpretar una época y el otro la va retratando día a día. Entre ambos se ha mantenido siempre una relación natural: la de dos formas distintas, pero complementarias, de acercarse a la realidad. Que El Periódico Extremadura vuelva a contar este año con su propia caseta en la Feria del Libro de Cáceres no responde solo a una decisión de participación, visibilidad o agenda.

Hay también en ello un valor simbólico y una reafirmación cultural. Simbólico, porque sitúa a este medio en uno de los escenarios más reconocibles de la vida literaria de la ciudad. Y de reafirmación, porque devuelve al periódico al lugar donde mejor se entiende su vocación: junto a los lectores, en medio de la conversación pública, rodeado de libros y dentro de una cita que cada primavera convierte el paseo de Cánovas en un espacio de encuentro.

Hablar de esta cabecera centenaria, perteneciente al holding editorial de Prensa Ibérica, es hablar también de una parte de la historia contemporánea de Cáceres y de Extremadura. Fundado el 1 de abril de 1923, el diario ha superado ya el siglo de vida como decano de la prensa extremeña y ha acompañado durante décadas la evolución social, política y cultural de la región. Esa continuidad, sostenida a través de generaciones y cambios profundos en la manera de informarse, explica también el peso que mantiene dentro del ecosistema público y cultural extremeño.

Compromiso cultural

Su presencia en la vigesimosexta edición de la Feria del Libro se inserta en una línea de trabajo sostenida en el tiempo: la atención al pulso cultural de Cáceres y de toda la región. A lo largo de los años ha acompañado su actividad literaria, artística y patrimonial de la ciudad, y también algunos de los grandes proyectos con los que la capital cacereña ha tratado de reforzar su proyección exterior. Entre ellos figura la candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, uno de los horizontes colectivos que mejor resume esa aspiración de situar a Cáceres en un marco cultural más amplio.

Participar en este tradicional evento responde a esa misma lógica. No se trata solo de informar sobre él, sino de reforzar un vínculo sostenido en el tiempo con una de las citas más reconocibles del calendario cacereño.

La vigencia del papel

Esta apuesta por estar en la feria también remite al valor que el soporte físico sigue conservando en el mundo de la lectura. Con el paso de los años se ha dado por inevitable el retroceso del papel como soporte de lectura. Sin embargo, la realidad resulta más matizada. En España, el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros de 2025 refleja que el 69,8% de la población de 14 o más años leyó libros al menos una vez al trimestre y que tres de cada cuatro últimos libros leídos fueron en papel.

Lejos de desaparecer, el soporte físico sigue conviviendo con el digital y conserva un poder que va más allá de la nostalgia. Muchos lectores continúan valorando el tacto, el olor, la posibilidad de subrayar, doblar una página o retomar un libro años después. Y algo parecido ocurre con el periódico impreso, que no compite con la urgencia de la pantalla, sino que ofrece otra forma de acercarse a la información. Por eso, estar en la feria no se entiende solo en clave informativa, sino también como una manera de dar forma visible a esa relación entre papel, lectura y ciudad.

Caseta abierta

Desde el martes 21 de abril hasta el sábado 2 de mayo, la caseta de El Periódico Extremadura se plantea como algo más que un punto de paso. Será también un espacio abierto al encuentro con algunos de los protagonistas de la cita, desde autoridades y representantes institucionales hasta escritores, editores, libreros y lectores.

Por ella pasarán, entre otros, el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, o la directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz, junto a autores como Miguel Ángel Aguilar, Alicia Vallina, Isabel San Sebastián, Javier Negrete, Andrés Neuman y Javier Cercas. También tendrán presencia los Cronistas de Cáceres, Santos Benítez Floriano y Fernando Jiménez Berrocal, dentro de una programación que busca reflejar la diversidad de voces que atraviesan esta edición.

Cobertura diaria

Cuatro redactores de este medio (Ángel García Collado, Rocío Muñoz, Esteban Valero y Sofía Pérez Ramiro) realizarán un seguimiento continuado en redes sociales, sin olvidar el soporte digital y el papel, para contar su desarrollo desde dentro: la apertura, el paso de los autores, el ambiente en las casetas, la respuesta del público, la voz de los libreros y esos pequeños momentos que terminan dando forma al certamen. La cobertura arrancará este lunes, incluso antes de la inauguración oficial, y se prolongará hasta su clausura.

Asimismo, el stand ubicado en el paseo de Cánovas acercará al público ejemplares en papel del periódico, así como la decimocuarta edición de la revista ‘Mujeres que hacen Extremadura’, y contará además con azafatas para la atención al público. Todo ello encaja con el lugar que el formato impreso sigue ocupando dentro de esta cita, pero también con la idea de que la lectura mantiene una dimensión física y cercana en una feria como esta.