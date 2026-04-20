Encuentra la gallina de oro: Cáceres repartirá 550 euros en premios durante la celebración de San Jorge

La programación de San Jorge 2026 en Cáceres vuelve a incluir una de esas propuestas pensadas para animar la participación ciudadana y añadir un componente de juego a la fiesta. El Ayuntamiento de Cáceres ha convocado el concurso 'Encuentra la gallina de los huevos de oro', una iniciativa que consistirá en esconder dos figuras de gallina entre las piedras de la ciudad monumental, cada una de ellas con un premio asociado de 200 euros.

La búsqueda comenzará a las 00.00 horas del 23 de abril, en plena celebración del patrón de la ciudad, y no requerirá inscripción previa. Según recogen las bases, podrán concurrir "todas las personas que lo deseen", con independencia de su edad o nacionalidad, lo que convierte la actividad en una cita abierta tanto para vecinos como para visitantes que quieran sumarse al ambiente festivo de esa noche.

El concurso plantea una mecánica sencilla. Las dos gallinas, elaboradas con material reciclable, se ocultarán en la ciudad monumental y quienes las encuentren podrán optar al premio económico previsto. En total, el consistorio repartirá 400 euros, divididos en dos recompensas de 200 euros para cada una de las figuras halladas.

Cómo se cobra el premio

Las bases establecen, no obstante, que encontrar una de las figuras no bastará por sí solo para cerrar el proceso. Las personas agraciadas deberán presentar la gallina encontrada en el negociado de festejos del Ayuntamiento de Cáceres dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores a la fecha del concurso para poder recibir el premio correspondiente.

Se trata de una fórmula que mezcla tradición, participación popular y un guiño lúdico en uno de los escenarios más simbólicos de la ciudad. El propio documento señala que el objetivo de la convocatoria pasa por "promover las tradiciones y la cultura de Cáceres", dentro de la programación de San Jorge, una de las celebraciones con mayor arraigo en la capital cacereña.

Una propuesta pensada para animar la noche de San Jorge

La iniciativa vuelve a poner el foco en la ciudad monumental como espacio central de la celebración y refuerza el carácter popular de una jornada que cada año moviliza a miles de personas en torno a actos festivos, culturales y simbólicos. En este caso, con el aliciente añadido de una búsqueda nocturna y la posibilidad de llevarse uno de los dos premios previstos por el consistorio.

Las bases del concurso también recogen que la participación implicará la aceptación íntegra de la convocatoria y que será el propio Ayuntamiento de Cáceres el órgano competente para resolver cualquier cuestión no prevista o interpretar las dudas que pudieran surgir durante su aplicación.

Además, este año se incluye la novedad de esconder tres huevos de color azul y, quienes los encuentren, podrán presentarlos también en el consistorio. Cada uno de ellos está premiado con 50 euros.