El hallazgo de restos arqueológicos retrasa el final de las obras del complejo San Francisco de Cáceres

La aparición de restos arqueológicos ha retrasado el final de las obras que se están ejecutando en el complejo San Francisco de Cáceres, especialmente en la zona de los aparcamientos, según ha confirmado la Diputación Provincial a través de su departamento de prensa. La institución ha explicado que los trabajos han tenido que detenerse en varias ocasiones para analizar distintos objetos localizados durante la intervención.

Desde la Diputación han precisado que, cada vez que ha aparecido algún resto, se ha activado el protocolo habitual de control arqueológico. "Se avisa al arqueólogo de obra, lo documentamos y lo datamos", han señalado. Ese proceso de revisión y estudio es el que ha provocado la mayor pérdida de tiempo en una actuación que sigue condicionando el uso normal de una parte importante del recinto.

Una vez realizados los análisis, la administración provincial ha indicado que se ha constatado que los objetos encontrados no tienen un valor especialmente destacado, por lo que las obras han podido retomarse sin mayores impedimentos. Aun así, estas interrupciones puntuales han terminado por alargar el calendario previsto para la finalización del proyecto.

Obras de mejora

Cabe recordar que se trata de las obras para la mejora del acceso al complejo cultural a través de la creación de un itinerario peatonal accesible desde la vía pública y la adecuación de los espacios interiores de distribución general, de modo que se permita el uso autónomo del edificio por parte de cualquier persona. La empresa Magenta está interviniendo en la entrada de esta joya propiedad de la Diputación de Cáceres, que en su origen fue un monasterio franciscano fundado por fray Pedro Ferrer a finales del siglo XV.

Es uno de los más grandes edificios de la ciudad y está formado por un templo, distintas dependencias agrupadas alrededor de dos claustros así como portería y refectorio. A lo largo de su historia ha sido residencia de personajes famosos, sede del Colegio de Teología Escolástica y de una relevante biblioteca, cuartel y caballerizas en época de guerra, hospital provincial, casa de misericordia, refugio de pobres transeúntes y colegio-residencia de huérfanos de la provincia.

A partir de 1981 se constituyó en el Complejo Cultural San Francisco-Institución Cultural El Brocense del que depende la escuela de bellas artes 'Eulogio Blasco', la escuela de danza, el conservatorio de música… En la actualidad dedica gran parte del tiempo a la celebración de congresos y exposiciones, en su gran iglesia-auditorio, cuatro grandes salas, claustros y otros espacios, donde también se celebran conciertos, representaciones teatrales, conferencias, exposiciones…

Falta de aparcamiento

La consecuencia más visible de este retraso es que hay escasez de plazas de aparcamiento con las obras del complejo San Francisco. Esta situación está generando complicaciones en el entorno y una mayor presión de vehículos en determinadas franjas horarias, especialmente en los momentos de mayor afluencia.

Por la mañana, el problema se deja notar sobre todo por la llegada de pacientes al hospital San Pedro de Alcántara, mientras que por la tarde el movimiento aumenta con la asistencia de alumnos a las actividades culturales que se desarrollan en el complejo. La falta de plazas disponibles obliga a muchos conductores a buscar estacionamiento en calles cercanas o a realizar maniobras y rodeos que terminan cargando aún más el tráfico de la zona.

Una actuación pendiente de remate

Aunque la Diputación subraya que los hallazgos detectados no han obligado a modificar de forma sustancial la obra, sí admite que han ralentizado su remate final. El foco principal de esa demora se sitúa precisamente en la zona de aparcamientos, una de las partes más sensibles del recinto por el volumen de usuarios que concentra a diario.

De este modo, la actuación sigue pendiente de culminarse mientras continúa una situación que afecta tanto a la movilidad como al funcionamiento cotidiano de un enclave muy concurrido de la ciudad. La reapertura del aparcamiento se mantiene así como una de las cuestiones más esperadas por quienes utilizan a diario el complejo San Francisco y su entorno.