El norte de Cáceres avisa: dejar fuera a Plasencia y Mérida del tren Madrid-Lisboa agrandaría la brecha territorial

La reunión de urgencia celebrada el pasado 16 de abril en Plasencia entre la Cámara de Comercio de Cáceres, Pymecon y la alianza territorial MSU-Norte ha vuelto a colocar en primer plano una idea que en el norte extremeño se repite desde hace años: un corredor ferroviario pensado solo para ganar velocidad entre Madrid y Lisboa puede mejorar tiempos, sí, pero también dejar fuera a ciudades que actúan como nodos comarcales, administrativos y de servicios. Según defendieron las entidades presentes, excluir a Plasencia y Mérida del futuro esquema de paradas supondría debilitar la vertebración territorial y reducir el efecto tractor del tren sobre comarcas enteras. Esa posición enlaza, además, con la propia estrategia estatal de movilidad, que vincula el ferrocarril con cohesión social y crecimiento económico.

La reunión, de una hora y media de duración, contó con la participación de Gabriel Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Juan Manzano, presidente de Pymecon, y Francisco Martín, portavoz de la Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura. Sobre la mesa se abordaron tres grandes asuntos que, a juicio de las entidades reunidas, resultan determinantes para el futuro económico y territorial del norte extremeño: la definición del corredor ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, la entrada en servicio de un tren completamente eléctrico entre Madrid y Badajoz en 2028 y el desarrollo de una gran plataforma logística e industrial en el entorno de Fuentidueñas, en Plasencia.

Uno de los principales motivos de preocupación fue el Estudio de Mercado del AVE Madrid-Lisboa que la Agrupación Europea de Interés Económico, AEIE, ha adjudicado por 1,17 millones de euros y con un plazo de ejecución de dos años a la unión de empresas formada por WSP, MCRIT y Trentmo.

Según expusieron los asistentes a la reunión, ese estudio analiza los flujos de movilidad y los tiempos de viaje del futuro tren de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, pero no contempla paradas en Plasencia y Mérida. Sí recoge, en cambio, las nuevas estaciones previstas en la traza con los baipases de Cáceres y Badajoz.

Ese planteamiento ha generado, según trasladó el MSU-Norte, una "máxima preocupación" en el ámbito social y empresarial. La alianza considera que se vuelve a dejar fuera a Plasencia, a las comarcas del norte de Extremadura, con más de 220.000 habitantes, y también a Mérida y su entorno, pese al peso territorial que tiene.

En términos sociales, la principal implicación sería una accesibilidad más desigual. Un tren internacional que atraviese Extremadura sin detenerse en enclaves de referencia puede reforzar la sensación de periferia interior: se gana paso, pero no necesariamente oportunidad. Para ciudades medias como Plasencia, cuya área de influencia rebasa con claridad el casco urbano, la ausencia de parada limitaría la captación de viajeros, estudiantes, pacientes, turistas y actividad terciaria asociada. En Mérida, además, el efecto alcanzaría a su papel institucional y patrimonial dentro del mapa regional. La discusión, por tanto, no es solo ferroviaria: es una discusión sobre equilibrio territorial.

La electrificación: la obra que puede cambiar el corto plazo

La reclamación empresarial se apoya en una novedad relevante: el Ministerio de Transportes adjudicó en octubre de 2025 por 41,7 millones de euros la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa, un tramo de unos 70 kilómetros. El propio Ministerio ha señalado también que en 2025 debían finalizar las obras de plataforma del trazado Talayuela-Plasencia. Ese avance no resuelve por sí solo el corredor completo, pero sí acerca la posibilidad de una conexión más competitiva para el norte extremeño.

Para los habitantes de la región, los beneficios concretos de esa electrificación son muy tangibles. Por un lado, permite la continuidad técnica de servicios más rápidos y fiables, al eliminar parte de las limitaciones del material diésel y facilitar una explotación más homogénea del corredor. Por otro, abre la puerta a mejores tiempos de viaje y a una oferta comercial más atractiva hacia Madrid. El Ministerio sitúa esa mejora dentro de una lógica de movilidad sostenible y reducción de contaminación, mientras las pruebas del ERTMS entre Plasencia y Badajoz han llegado ya a velocidades de 300 km/h con el objetivo de recortar el viaje entre Badajoz y Madrid a menos de cuatro horas. Si ese salto se consolida, el norte extremeño quedará más cerca de los grandes mercados laborales, sanitarios y universitarios.

No es un detalle menor. La CNMC ha constatado que en los corredores de alta velocidad con competencia se han disparado los viajeros y han bajado los precios: en 2024 la alta velocidad comercial sumó casi 40 millones de pasajeros, un 22% más que en 2023, con crecimientos del 28% en los corredores del sur y del 33% en Madrid-Alicante. Trasladado a Extremadura, el mensaje es claro: cuando el tren mejora de verdad, cambia la demanda. Y cuando cambia la demanda, cambian también las decisiones de movilidad cotidiana, las escapadas de fin de semana y la relación de las empresas con sus clientes y proveedores.

La estación de Plasencia sigue en el papel

Donde el discurso reivindicativo tropieza con la realidad administrativa es en la nueva estación de Plasencia. A día de hoy, el proyecto no está licitado para obra, sino en fase de estudio informativo. Transportes adjudicó en 2024 por 373.831 euros la redacción de ese estudio a LRA Infrastructures Consulting, con el objetivo de seleccionar la alternativa óptima de implantación y funcionalidad de la futura estación, además de estudiar su accesibilidad desde el centro urbano mediante modos de transporte sostenible. Es decir, la infraestructura sigue en una fase previa, todavía sometida a análisis técnico, económico, medioambiental y de explotación.

Eso condiciona también la lectura ambiental. Construir una nueva estación en el entorno de Fuentidueñas podría aportar una mejora estructural al uso del tren y, por tanto, un potencial efecto positivo sobre emisiones ligadas al transporte por carretera. Pero esa ventaja no elimina impactos locales previsibles: ocupación de suelo, movimientos de tierras, accesos viarios, ruidos de obra, integración paisajística y nuevas servidumbres. El propio Ministerio deja claro que el estudio debe comparar alternativas bajo criterios medioambientales y tramitar información pública y consulta a administraciones, de modo que el alcance definitivo del impacto no puede darse hoy por cerrado.

Fuentidueñas: 300 hectáreas y una pregunta sin respuesta cerrada

La otra gran pata del debate es la Plataforma Logística de Fuentidueñas. La propuesta defendida por las entidades empresariales y MSU-Norte parte de una base urbanística existente: el planeamiento municipal de Plasencia recoge el marco del PGM aprobado en 2015 y sobre ese suelo se plantea articular hasta 300 hectáreas entre la plataforma prevista y la ampliación industrial hacia el cruce de la A-66 y la EX-A1. Sobre el papel, el emplazamiento tiene sentido territorial: carretera, posible enlace ferroviario futuro y capacidad para oferta industrial de escala que hoy escasea en el norte de la provincia.

La gran incógnita es cómo se ejecuta y quién lo lidera. A diferencia de Badajoz, Mérida o Navalmoral, donde ya existe una estructura pública de gestión a través de Extremadura Avante y de la sociedad mixta Extremadura Avante Logística para terminales intermodales, en el caso de Fuentidueñas no consta por ahora un adjudicatario privado ni una empresa tractora oficialmente designada al frente del proyecto. Con la información pública localizada, el liderazgo potencial sería institucional, previsiblemente de la Junta y su ecosistema público empresarial, si decide activar suelo, urbanización y comercialización. En otras palabras: la reivindicación existe, el suelo se invoca, pero el mando ejecutivo todavía no aparece definido.

Otras regiones y la lección que deja el tren

La tesis de que una mejor infraestructura ferroviaria puede traducirse en más actividad no es una hipótesis aislada. La Universidad de Oviedo ha documentado que el AVE reduce la estacionalidad del turismo al repartir mejor los flujos a lo largo del año, especialmente en el turismo internacional. Y la CNMC ha acreditado que allí donde la alta velocidad ha ganado prestaciones y competencia, el número de usuarios ha subido con fuerza y los precios han bajado. No prueba automáticamente que cada estación cree prosperidad por sí sola, pero sí refuerza la idea de que la conectividad mejora la capacidad de atraer visitantes, viajes de negocio y consumo asociado.

Fotogalería | Así es por dentro el lujoso tren Al Andalus, que ha pasado por Extremadura /

Extremadura, además, parte de una posición en la que cada mejora marginal pesa más que en territorios ya densamente conectados. Por eso el debate ferroviario tiene aquí una dimensión más sensible: no se discute solo cuánto se tarda en llegar a Madrid, sino cuánta actividad puede quedarse en Plasencia, cuánto suelo industrial puede ganar valor y cuántas decisiones empresariales dejan de escaparse a otros polos mejor comunicados.

Cómo se paga y qué alternativas hay si no llega

En financiación, los mecanismos existen, aunque el problema histórico ha sido la ejecución. La red extremeña forma parte del Corredor Atlántico, integrado en la red transeuropea; además, el Ministerio encuadra estas actuaciones en instrumentos europeos como el CEF y ha señalado que determinadas intervenciones, como las pruebas y despliegues asociados al ERTMS, pueden ser cofinanciadas por FEDER. A eso se suma la inversión directa del Estado y de Adif/Adif AV, que en la línea Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa sitúan la inversión global en torno a 3.800 millones de euros. Para la pata industrial, la Junta dispone de instrumentos de acompañamiento financiero y de tramitación acelerada, como PREMIA, para proyectos con impacto relevante en empleo y tejido productivo.

Si las propuestas actuales no salen adelante, las alternativas son menos ambiciosas y más fragmentarias: reforzar la estación actual y sus accesos, seguir mejorando servicios convencionales, ampliar suelo industrial por fases sin plataforma integral o apoyarse en nodos ya operativos de la región, como Navalmoral, Mérida y Badajoz. El riesgo de esa salida es evidente para el norte extremeño: conservar alguna mejora parcial, pero perder la oportunidad de una operación transformadora que una estación pasante, corredor competitivo y gran reserva de suelo empresarial en un mismo punto.

Turismo, comercio y la prueba de fuego

La conexión ferroviaria solo podrá considerarse un éxito si se traduce en indicadores visibles. Ahí la evaluación futura debería medirse con variables concretas: aumento de viajeros con origen o destino en Plasencia y su entorno, evolución de pernoctaciones hoteleras, captación de nuevas empresas en Fuentidueñas, ocupación de suelo industrial, mayor uso del tren frente al coche en viajes a Madrid y crecimiento de operaciones logísticas o comerciales ligadas al corredor. No bastará con inaugurar infraestructura; habrá que comprobar si genera actividad económica estable.

Ese es, en el fondo, el núcleo del mensaje lanzado desde Plasencia: que la alta velocidad no sea solo una línea que pasa, sino una infraestructura que se detiene, conecta y deja valor en Extremadura.