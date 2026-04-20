Plaza Mayor de Cáceres: menú ejecutivo por 16,90 euros

Desde la Gran Vía y la calle Pintores se abre espléndida con toda su fuerza la plaza Mayor de Cáceres, punto principal de entrada a la ciudad monumental. Limita por el este con parte del lienzo de la muralla, el más conocido, con la Torre de Bujaco, el Arco de la Estrella y la Torre de los Púlpitos. En la parte sur se encuentra el ayuntamiento y el Foro de los Balbos. En la fachada oeste destacan sus soportales y se encuentra plagada por bares, restaurantes y tiendas. En el centro de la plaza hay un paseo construido en 2001. En 2011, durante el gobierno de Carmen Heras, se remodeló tal como la conocemos en la actualidad.

Durante siglos, la plaza Mayor ha sido el punto de reunión, centro de la vida social y comercial de la ciudad. Nació en un solar equidistante de los dos principales núcleos de población extramuros de la ciudad en el siglo XIV: las viviendas alrededor de la iglesia de Santiago y las casas en torno a la puerta de Coria. En aquel momento, esta explanada rectangular ligeramente en cuesta era el lugar idóneo para la celebración de ferias, mercados y eventos lúdicos. Así, el centro de la ciudad pasa de ser la explanada aneja a la iglesia de Santa María a ocupar este lugar, que, con el transcurso de los años, se conformará como la plaza principal o mayor de la ciudad.

La mayoría de los edificios que circundan la plaza tienen tres alturas y son bloques de vivienda, aunque también hay edificios religiosos como la ermita de la Paz, institucionales como el Ayuntamiento y establecimientos hoteleros. Desde hace algunas décadas se impuso la corriente de encalar las fachadas, si bien se sabe que anteriormente era común la utilización de un enfoscado terroso imitando falsa sillería. Los edificios son de distintas épocas, conservando soportales del siglo XVI que protegen al viandante del sol y de la lluvia mediante arcos rebajados apoyados en robustos pilares de piedra. El estilo general imperante es la arquitectura popular, si bien muchos de estos inmuebles sufrieron modificaciones en los siglos XIX, XX y XXI.

La remodelación a la que nos referíamos se remota a marzo de 2011 cuando se completaron las obras de reurbanización, dirigidas por los arquitectos Antonino Antequera (Estudio Thuban), Francisco Pol Méndez y Asunción Rodríguez Montejano (Mecsa). El proyecto contempló la creación de una variedad de espacios que permiten su uso en cualquier circunstancia, haciendo de la plaza un lugar de encuentro y adaptándola a los nuevos tiempos.

Cuenta con una plaza de verano, espacio de sombra arbolado y con fuentes; una plaza de invierno, flanqueada por un muro-fuente y un banco corrido de piedra; el nuevo Foro de la Música, en el Foro de los Balbos, junto al ayuntamiento, para la celebración de conciertos de cámara, y por último un gran espacio libre central para grandes eventos, cuyo pavimento recuerda formalmente a la vernácula bóveda cacereña de ladrillo, y que cuenta con unos surtidores desde los que se desliza el agua por toda su superficie para combatir las peores horas de calor del verano.

Fotogalería | Plaza Mayor de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

¿Pero cómo es hoy la vida en la plaza Mayor? El paseo que propone El Periódico Extremadura comienza por los soportales y una bella imagen: la Virgen del Buen Parto, originalmente Virgen de la Paz, una devoción histórica en Cáceres. Su veneración comenzó en 1712, y popularmente se le atribuye la protección de embarazadas, recibiendo el nombre de "Buen Parto". El cuadro que está en los soportales es una réplica elaborada por el pintor cacereño Rafael Lucenqui.

De ahí a la tienda de visitas guiadas, ActivaTour, The Shopping Dock, el centro de mayores Plaza Mayor, dependiente de la Junta de Extremadura, Zer'ys con menú ejecutivo por 16,90, los apartamentos turísticos Plaza Mayor 35, la expendeduría de tabacos número 14, lo que fue el restaurante La de la… bueno, encontramos la Mamarracha, la Casa del Pimentón y, a la altura del 32, el Restaurante Carlos V.

Los soportales son nudo de bares, turismo y comercios como Mayor 33, que tienen carnes, pescados y tapas, el apartamento turístico del 31, la tapería Restaurante Cáceres, otro apartamento turístico en el 30 y la Fundación Fernando Valhondo Calaff a un paso del Hotel Soho Boutique Casa Don Fernando de 3 estrellas. Este establecimiento dispone de una ubicación única para vivir una ciudad excepcional, Patrimonio de la Humanidad, como Cáceres. El turista podrá disfrutar de todo su encanto, su historia, su cultura y su gastronomía y hacerlo desde una casa señorial con biblioteca, servicio personalizado, parking concertado cercano, habitaciones abuhardilladas y otros muchos servicios por descubrir. Tiene 38 habitaciones.

Ya en la esquina con General Ezponda, El Pato Blanco, de Emilio Rey y un célebre cartel: "El Pato y Cruz Campo, juntos desde 1972", con menñus desde 13 euros. Al lado, la Heladería Yo Yogurt Plaza Mayor, sociedad constituida en 2019. Muy cerca, los restaurantes Torre de Bujaco, El Requeté y La Minerva. Cerró la confitería Isa (abierta desde 1952) y, en la esquina con la calle Andrada, Los 100 Montaditos.

La Pensión Carretero

Uno de los establecimientos más emblemáticos y antiguos de la plaza es la pensión Carretero, abierta desde 1938. Está instalada en un edificio de comienzos del siglo XX con amplios balconajes desde los que se puede disfrutar de una visión privilegiada, no sólo de los acontecimientos que se celebran en la plaza (procesiones, verbenas, conciertos, etcétera) sino también para disfrutar por adelantado del Cáceres monacal y caballeresco en la visión de las torres y edificios antiguos coronados por las siluetas de las cigüeñas. Reformada en su totalidad en enero de 2012, cuenta con calefacción y wi-fi gratuita en toda la pensión y ostenta el Premio a la Trayectoria Empresarial de Aeca y Red Empresarial. Le siguen el 22 Plaza, La Platera y a partir de ahí la se enlaza con la plaza del Duque para seguir nuestro camino por los soportales centrales de la mano de Mandala Plaza, dedicado a la estética y la belleza, y el María Bonita (un bar de copas y tardeo).

Fotogalería | El Miajón de Cáceres será un kebab / Miguel Ángel Muñoz

La plaza Mayor sigue su camino hacia las calles Gabriel y Galán y Arco de España, con la Taberna El Rincón (disponen de 35 clases de cerveza) y El Miajón, que ahora está en obras para convertirse en un kebab. De ahí a Boxollo, especialistas en libros antiguos, y al Mesón Tapería, tal cual, con patatas ravioli a 8,50. Justo al lado, en los número 14-15, se desarrolla una obra de rehabilitación de un edificio para su conversión en cuatro apartamentos turísticos. A su lago, el King Kebab, la Torre de Bujaco, también en obras a cargo de la empresa Abreu y, en el número 12, la Asociación Centro Cultural La Calle.

Otro de los edificios distintivos es la ermita de la Virgen de la Paz, datada en el siglo XVI. En ella existió una capilla renacentista dedicada a San Benito. Se reconstruyó en 1756 en estilo barroco como ermita de la Virgen de la Paz. A la entrada se abre un pórtico con tres arcos de medio punto sobre pilares de sillería. Dentro del pequeño templo hay un retablo barroco presidido por una imagen de la Virgen con el Niño Jesús en brazos y una interesante bóveda con linterna y pinturas al fresco. La sacristía está encajada bajo la Torre de Bujaco.

Pasado el Arco de la Estrella, Milana Bonita, que es una tienda de productos ibéricos (hay degustación gratis dentro), Pasearte (para las visitas guiadas), y la oficina de turismo. No podemos pasar por alto el Restaurante Miga, el Café Bar La Estancia y una tienda dedicada al turismo, visitas guiadas y guías oficiales de turismo. De ahí, al ayuntamiento, y en el entromque con Gran Vía los soportales que enlazan con Pintores, donde está la Heladería de Rosendo, Galería 3 y la Tula Tapería.