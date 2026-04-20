La restauración de la Muralla de Cáceres saca a la luz almenas originales de gran valor arqueológico

La restauración de la Muralla de Cáceres ha dejado al descubierto almenas originales de gran valor arqueológico en una zona que hasta ahora permanecía oculta por edificaciones adosadas al lienzo defensivo. Así lo ha confirmado el ayuntamiento a este diario, después de que en el transcurso de las obras hayan aparecido estos restos al retirarse parte de las construcciones que se encontraban embutidas en la propia estructura histórica.

Desde el consistorio han explicado que "había una parte de la muralla que estaba embutida con las edificaciones" y que, al tirar una parte de esas construcciones, han aparecido las almenas. El hallazgo ha sido valorado de forma muy positiva también por el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, desde donde han trasladado al ayuntamiento que se trata de elementos "de las más originales", lo que incrementa su interés arqueológico y patrimonial.

Un hallazgo que refuerza la intervención

La aparición de estas almenas ha servido además para reforzar el discurso municipal sobre la importancia de seguir actuando en la recuperación del recinto amurallado. El ayuntamiento ha subrayado que este tipo de intervenciones no solo permiten reparar o consolidar las partes deterioradas del monumento, sino también avanzar en su conocimiento histórico.

La restauración de la Muralla de Cáceres. / Carlos Gil

En este sentido, ha señalado que el descubrimiento "pone más en valor la decisión de restaurar nuestra muralla", ya que la actuación no se limita a una mejora material del conjunto, sino que permite interpretar mejor su origen y su función defensiva. "La restauración ayuda a entender mejor el monumento, cómo se construyó y cómo se defendía", han añadido las mismas fuentes.

El hallazgo se ha producido durante la reforma de la tercera fase de la Muralla, que trabaja a lo largo del tramo comprendido entre el Adarve del Padre Rosalío y la plaza del Conde de Canilleros, abarcando tanto espacio Intramuros como Extramuros. Entre los elementos destacados incluidos en esta fase se encuentran la Puerta de Santa Ana, el Adarve de la Estrella, el Arco de la Estrella, la Torre de Bujaco, la Torre de la Yerba y el Foro de los Balbos, entre otros. El proyecto técnico, redactado por la UTE Bestué-Carmona-Cañones-Cruz, está siendo ejecutado por la empresa cacereña Abreu Construcciones durante un periodo estimado de once meses, con un importe de adjudicación de 1.488.511,44 euros.

Más lectura histórica del monumento

El hallazgo abre así una nueva lectura sobre uno de los grandes símbolos patrimoniales de la ciudad. La muralla, sometida en distintos puntos a transformaciones, ocultaciones y construcciones añadidas con el paso del tiempo, sigue ofreciendo información relevante conforme avanzan los trabajos de recuperación.

La intervención en marcha no solo está permitiendo actuar sobre un elemento esencial del patrimonio cacereño, sino también sacar a la superficie partes de la cerca histórica que habían quedado escondidas durante años. En este caso, la aparición de almenas originales aporta un valor añadido a la obra y refuerza la idea de que cada fase de restauración puede deparar nuevos hallazgos sobre la evolución del monumento.

El objetivo es que estas almenas sean visibles una vez que se confirme la permuta de los inmuebles 4 y 5 de la plaza Mayor. Este convenio urbanístico va a permitir que el ayuntamiento entregue la casa de su propiedad en el número 5, donde se ubicaban los antiguos baños públicos, a cambio de la segunda planta del número 4, titularidad de la mercantil Inversiones Albarragena, que será derribada. El propio convenio señala que esa demolición permitirá dejar libre y a la vista un lienzo de la muralla. La empresa construirá ahí ocho apartamentos turísticos.