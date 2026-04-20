La terminal intermodal de Cáceres, en manos del Ministerio de Transportes: "No podemos esperar más"

El proyecto de la futura terminal intermodal ferroviaria de Cáceres continúa sin salir del laberinto administrativo. Tanto el gobierno local como la Asociación de Empresas del Polígono Industrial de Las Capellanías (Apilca) atribuyen el actual parón a la falta de respuesta de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de cuyo visto bueno depende que la iniciativa pueda seguir avanzando.

Todo ello encaja además con la posición que trasladó días atrás la Junta de Extremadura, que situó la actuación en una fase de espera hasta que culmine la tramitación de la modificación del Plan General Municipal (PGM) necesaria para urbanizar la ampliación de Las Capellanías.

Desde el Ayuntamiento de Cáceres precisan que, tras remitir al Ministerio de Transportes la documentación relativa a la modificación del plan inicial, la administración local recibió como respuesta el requerimiento de un estudio sobre la afección del tráfico en la N-630. Ese informe, elaborado por los servicios municipales, concluyó hace meses que el nuevo desarrollo previsto "no tendría una incidencia significativa" sobre esta vía, afirman fuentes del consistorio. Una vez redactado, el documento fue enviado de nuevo al Ministerio, y ahora se está a la espera de una contestación que permita reactivar la tramitación y dar continuidad a un procedimiento considerado estratégico para la ciudad.

Trenes de media distancia llegan a la capital cacereña, en imagen de archivo. / Carlos Gil

La patronal mueve ficha

En esa misma línea se expresa Apilca. Su presidenta, Emilia Casado, sostiene que el proyecto para la construcción de la terminal intermodal permanece bloqueado debido a la falta de pronunciamiento desde Demarcación de Carreteras. Según explica la asociación, una vez que el gobierno municipal elaboró y remitió el informe técnico solicitado sobre su viabilidad, el expediente volvió a quedar pendiente del respaldo de este órgano estatal. "A pesar de que el ayuntamiento ya ha realizado todos los estudios correspondientes y ha cumplido con lo exigido, el proceso sigue estancado", advierte Casado, y no parece encaminarse hacia una resolución próxima.

Ante este parón administrativo, Apilca ha decidido mover ficha y, tras convocar a los miembros de su junta directiva recientemente, prevé solicitar en los próximos días una reunión con el ingeniero jefe de la Demarcación de Carreteras en Extremadura, que cuenta con sede propia en Cáceres, con el objetivo de conocer de primera mano el estado del expediente y tratar de impulsar los trámites para que el proyecto pueda desbloquearse en el menor plazo posible.

Dentro de esa misma ronda de contactos, la agrupación espera mantener también un encuentro con el subdelegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, pedir colaboración institucional y explorar vías que permitan acelerar los pasos pendientes.

Valor estratégico

Casado defiende que la terminal intermodal ferroviaria va mucho más allá de una actuación puntual y la sitúa como una pieza "crucial" para el futuro económico de la ciudad y de Extremadura. En su opinión, su desarrollo contribuiría a reforzar el perfil logístico e industrial de Las Capellanías, abrir nuevas oportunidades de crecimiento empresarial y actuar además como un "elemento clave" para la creación de empleo y la atracción de inversiones en el entorno.

Urge el desbloqueo

Con ese escenario de fondo, tanto el Ayuntamiento de Cáceres como la patronal del polígono sitúan ahora el foco en la necesidad de que el expediente se resuelva cuanto antes para evitar que la terminal siga atrapada en una fase previa a cualquier avance material. "El tiempo corre en contra", advierte Casado, que considera que la demora administrativa está prolongando en exceso una actuación que el tejido empresarial lleva tiempo señalando como prioritaria.

Un diagnóstico que comparte el ingeniero industrial cacereño Marcelo Muriel, quien reclama una mayor implicación institucional para que llegue sin más dilación el pronunciamiento pendiente desde Madrid. "No podemos esperar más. Estamos perdiendo oportunidades porque este asunto lleva paralizado desde hace meses", asegura.

Hasta que se resuelva esta situación, la terminal seguirá en compás de espera, pese a que tanto las administraciones locales como el empresariado la ven como una operación estratégica para reforzar la actividad económica de Cáceres.