Emilio de Justo, Roca Rey, Talavante, Juan Ortega, Marco Pérez y la alternativa de Julio Méndez, en los toros de la feria de Cáceres

El empresario taurino José María Garzón ha dado a conocer oficialmente los carteles de la Feria de San Fernando de Cáceres 2026, una de las citas más destacadas del calendario taurino en Extremadura. La programación combina figuras consagradas y toreros jóvenes y un atractivo elenco ganadero para ofrecer una gran feria y de gran interés para los aficionados.

El abono cacereño se celebrará entre los días 28 y 31 de mayo y contará con tres festejos.

El jueves 28 de mayo tendrá lugar una novillada con picadores, con reses de Macandro, en la que están anunciados los novilleros Tomás Bastos, Darío Romero y David Gutiérrez.

El viernes 29 de mayo se celebrará una corrida de toros con un cartel de gran nivel, en el que harán el paseíllo Juan Ortega, Roca Rey y Marco Pérez. Los toros pertenecerán a la ganadería de Juan Pedro Domecq.

La feria se cerrará el domingo 31 de mayo con otra corrida de toros en la que están anunciado Alejandro Talavante, Emilio de Justo y la alternativa de Julio Méndez, novillero nacido en Cáceres y formado en la Escuela Taurina de Badajoz. Esa tarde se lidiarán toros de El Pilar y Puerto de San Lorenzo.

José María Garzón ha destacado la apuesta de Lances de Futuro por esta feria, “son unos carteles con figuras del toreo, jóvenes promesas y ganaderías de prestigio, con el objetivo de consolidar en esta nueva etapa la Feria de Cáceres como una de las más atractivas del panorama nacional”.

También el empresario del coso cacereño ha anunciado que “una gran feria como la de Cáceres volverá a contar con precios asequibles y pensados para todos los bolsillos. Con estos mimbres esperamos volver a hacer historia y colgar el cartel de no hay localidades, como ya ocurriera en la feria del año pasado”, indicó.

Garzón ha vuelto a agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres “agradecemos su confianza de nuevo, una feria que no sería posible sin el apoyo del apoyo del Ayuntamiento cacereño y su alcalde a la cabeza”.

Entradas

Puntos de venta. Hotel Extremadura del 12 al 26 de mayo.

La renovación de abonos será del 12 a 15 mayo y la venta de abonos nuevos se desarrollará los días 18 y 19 mayo. Las entradas sueltas saldrán a la venta a partir del 20 de mayo.

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En la plaza de toros la venta de entradas será del 27 al 31 de mayo