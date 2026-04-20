Valoriza soluciona en tiempo récord el problema del contenedor azul "al revés" en Cáceres tras la queja vecinal

La empresa concesionaria del servicio de limpieza en la ciudad de Cáceres, Valoriza, ha solucionado en tiempo récord el problema del contenedor azul instalado en la confluencia de la avenida Antonio Hurtado con la calle Lepanto que se encontraba "al revés". Los vecinos mostraron su queja porque, para tirar la basura, tenían que adentrarse en la calzada. Esto venía provocando que mucha gente desistiese, no arriesgase y prefiriese dejar sus bolsas en la acera.

Fin a la queja vecinal

Sin embargo, los operarios de la empresa han procedido esta mañana a solucionar el problema y a poner fin a la queja vecinal. Desconocen lo que ha podido ocurrir para que se instalase de esta forma, y apuntan a que el camión de basura lo habría dejado así, o a un acto vandálico. Entretanto, señalan que para cualquier queja vecinal se puede contactar con ellos a través del número de teléfono 690312844 para subsanarlo: "Tardamos entre dos y tres días en atender las peticiones de los cacereños", señalan desde su departamento de prensa.

La principal queja no era solo su ubicación, sino la forma en la que había quedado dispuesto: para depositar residuos en su interior, el usuario tiene que colocarse prácticamente en la carretera. Esa circunstancia, según relatan los residentes, convertía una acción cotidiana como reciclar en una maniobra incómoda y arriesgada, especialmente en una vía con tráfico constante. La escena, además, estaba teniendo una consecuencia visible en el día a día del barrio: el aumento de suciedad en la acera.

Indignación vecinal

La indignación vecinal fue creciendo al comprobar que la suciedad se mantiene y que la ubicación del depósito sigue obligando a invadir la calzada para hacer uso de él. Los residentes del entorno reclamaban por ello una solución rápida que pase por recolocar el contenedor en una posición segura y accesible, de manera que pueda utilizarse desde la acera sin poner en riesgo a nadie.

Entienden que se trataba de un problema sencillo de corregir, pero que estaba teniendo un impacto evidente tanto en la limpieza urbana como en la seguridad de peatones y usuarios.