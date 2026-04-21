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Cinco vehículos implicados en un accidente en la A-66, que obligó a cortar el tráfico en sentido sur a su paso por Cáceres

El siniestro en la autovía ha generado importantes afecciones al tráfico en sentido sur, con un corte de carril y el desvío señalizado ya retirado

Accidente de tráfico en la A-66, sentido sur, cerca de Cáceres.

Accidente de tráfico en la A-66, sentido sur, cerca de Cáceres. / Moisés Velarde

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

Un accidente múltiple registrado sobre las 7.20 horas de este martes en la autovía A-66 ha provocado importantes afecciones al tráfico en sentido sur a su paso por la provincia de Cáceres. El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 570 y en él se han visto implicados cinco vehículos, con el resultado de varios heridos leves.

Como consecuencia del accidente, se ha procedido al corte de carril entre los puntos kilométricos 564, a la altura de Valdesalor, y 576, en las proximidades de Aldea del Cano. Hasta la zona se han desplazado bomberos, sanitarios y patrullas de Tráfico y de Seguridad Ciudadana, que han intervenido para atender a los afectados y regular la circulación.

Posteriormente, la situación ha comenzado a normalizarse y se ha reabierto uno de los carriles, al tiempo que se ha retirado el desvío señalizado que se había habilitado tras el siniestro.

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La Guardia Civil ha pedido precaución en la zona, ya que la circulación puede seguir viéndose afectada mientras concluyen las labores de asistencia y retirada de los vehículos implicados.

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