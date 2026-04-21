Cinco vehículos implicados en un accidente en la A-66, que obligó a cortar el tráfico en sentido sur a su paso por Cáceres
El siniestro en la autovía ha generado importantes afecciones al tráfico en sentido sur, con un corte de carril y el desvío señalizado ya retirado
Un accidente múltiple registrado sobre las 7.20 horas de este martes en la autovía A-66 ha provocado importantes afecciones al tráfico en sentido sur a su paso por la provincia de Cáceres. El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 570 y en él se han visto implicados cinco vehículos, con el resultado de varios heridos leves.
Como consecuencia del accidente, se ha procedido al corte de carril entre los puntos kilométricos 564, a la altura de Valdesalor, y 576, en las proximidades de Aldea del Cano. Hasta la zona se han desplazado bomberos, sanitarios y patrullas de Tráfico y de Seguridad Ciudadana, que han intervenido para atender a los afectados y regular la circulación.
Posteriormente, la situación ha comenzado a normalizarse y se ha reabierto uno de los carriles, al tiempo que se ha retirado el desvío señalizado que se había habilitado tras el siniestro.
La Guardia Civil ha pedido precaución en la zona, ya que la circulación puede seguir viéndose afectada mientras concluyen las labores de asistencia y retirada de los vehículos implicados.
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