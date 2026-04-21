Un año clave en Cáceres: del paseo de Cánovas al gran impulso para Las Hurdes

En 1954, la provincia de Cáceres vivió un año marcado por la actividad social, cultural e institucional, reflejo de una etapa de cambios y desarrollo en distintos ámbitos.

Deporte, crónica y avances en comunicaciones

En junio de aquel año, el cronista Carlos Callejo describía el paseo de Cánovas como el auténtico jardín botánico de la ciudad, en un contexto en el que el gobernador civil inauguraba el servicio telefónico en Madrigalejo. En el ámbito deportivo, el Valencia CF se proclamó campeón de España tras imponerse por tres goles a cero al FC Barcelona.

Entre homenajes y fiestas tradicionales

Ese mismo mes, el diputado Sánchez Felipe fue distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, mientras que en Aldea Moret más de 700 hogares participaron en la entronización del Sagrado Corazón de Jesús. Por su parte, la localidad de Plasencia celebró sus tradicionales fiestas, congregando a numerosos vecinos y visitantes.

Meses después, en diciembre, el gobernador civil de Cáceres impulsó un ambicioso plan de mejoras para la comarca de Las Hurdes. La iniciativa fue acordada tras una reunión en Madrid con el entonces ministro de la Gobernación, Blas Pérez, y contempló actuaciones en ámbitos como las comunicaciones, la repoblación forestal, la educación, el alumbrado eléctrico, el abastecimiento de agua, los servicios sanitarios y municipales, así como infraestructuras de vivienda, telecomunicaciones y correos. Estos acontecimientos muestran un tiempo de equilibrio entre la tradición y las primeras transformaciones hacia la modernidad.