Agenda cultural
'Apaloseko' regresa a Cáceres tras más de 15 años sin pisar un escenario
Tras dos décadas de silencio, la banda de punk rock vuelve a los escenarios de Cáceres este sábado 25 de abril, en la Sala Zrrcus, donde tocarán con una nueva formación
La banda pionera del punk rock extremeño Apaloseko vuelve a los escenarios en la ciudad que la vio nacer, tras más de dos décadas de silencio y 15 años desde su última actuación en Cáceres.
Formada a finales de los años 80 en la capital cacereña, la banda se consolidó como uno de los grupos pioneros del punk en Extremadura, con una identidad propia que bautizaron como "rock bolinga": un sonido directo, sin artificios, basado en guitarras de quintas potentes y letras cargadas de crítica social, espíritu libertario y referencias a la llamada "España negra".
Orígenes, discos y trayectoria del grupo
Sus miembros fundadores fueron Enano (guitarra y coros), Leandro (bajo y letras), Miguel (batería) y Marrajo (voz y letras). El grupo debutó en directo en mayo de 1988 en el bar Río Verde de Cáceres, espacio que también utilizaban como local de ensayo y que, tras su cierre y posterior okupación, se convirtió en el primer Centro Social Okupado (CSO) de Extremadura.
A lo largo de su trayectoria, publicó su primera demo, Animales de Bellota (1989), el LP Jodiendo la Marrana (1992) y el álbum Para más recochineo (1995), este último inédito en su edición oficial durante años. La banda se disolvió a comienzos de los 2000, con una única reunión puntual en 2010 en un homenaje a Txomin Chikito.
Reencuentro con el público cacereño
El regreso se materializó el 24 de diciembre de 2025 con una nueva formación integrada por Hugo Calavera (guitarra y voz), Leandro (bajo y letras), Miguel (batería), Fofo (bajo) y Marrajo (voz y letras). Desde entonces, el grupo ha retomado su actividad en directo, recuperando su papel como referente del punk extremeño y preparando su reencuentro con el público cacereño, donde comenzó su historia. Ese esperado regreso sobre el escenario se concretará este sábado 25 de abril a las 21.00 horas en la Sala Zrrcus de Cáceres, donde actuarán tras más de 15 años sin pisar un escenario en la ciudad. Las entradas anticipadas tienen un precio de ocho euros, mientras que en taquilla costarán doce euros.
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