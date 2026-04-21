Un ataque al patrimonio de Cáceres el día de la Bajada: la cofradía de la Virgen de la Montaña condena el vandalismo en el santuario

La cofradía de la Virgen de la Montaña de Cáceres ha denunciado este martes un acto vandálico en el santuario de la patrona, precisamente en la jornada en la que la ciudad celebra la tradicional Bajada. A través de un comunicado difundido por la mañana, el colectivo ha expresado su malestar por unos hechos que ha calificado como un "ataque al patrimonio de todos los cacereños" y como una ofensa a la fe y a las tradiciones vinculadas a la Virgen.

Según ha trasladado la propia cofradía, lo ocurrido ha causado una profunda consternación por el simbolismo del momento elegido. "No hay palabras para calificar este ataque al patrimonio de todos los cacereños precisamente hoy, el día en que celebramos la Bajada de la Virgen de la Montaña", ha señalado en el comunicado, en el que también ha mostrado su dolor porque, mientras la ciudad se preparaba para recibir a su patrona, "otros se dediquen a destrozar su santuario".

Llamamiento a mantener la devoción

Pese a la dureza del mensaje, la cofradía ha querido cerrar su pronunciamiento con una apelación a la unidad y a la devoción popular. "Ni el vandalismo ni la falta de civismo podrán con el sentimiento de un pueblo", ha subrayado, antes de defender que la respuesta de los fieles estará en las calles, acompañando a la patrona en su llegada a Cáceres.

La entidad ha remarcado que lo ocurrido no empañará el encuentro de la ciudad con la Virgen de la Montaña y ha llamado a vivir la jornada desde el respeto y la fe. "Esta tarde, nuestra respuesta será el amor y la devoción en las calles de Cáceres. Nada empañará el encuentro con nuestra Madre", ha concluido el comunicado, rematado con un "¡Viva la Virgen de la Montaña!".