Lágrimas, promesas cumplidas y el fervor de miles de cacereños para arrancar la Bajada de la Virgen de la Montaña

La Virgen de la Montaña volvió a echarse a la calle este martes arropada por una multitud en una Bajada marcada por la emoción, las promesas cumplidas y la devoción de un pueblo que nunca falla a su patrona. Desde la salida del santuario, Cáceres acompañó con lágrimas, aplausos, vítores y gestos de fe a la Cacereña Bonita en el arranque del Novenario, Fiesta de Interés Turístico Regional.

Fotogalería | Las imágenes de la procesión de bajada de la Virgen de la Montaña de Cáceres / Jorge Valiente

La intensidad se dejó ver desde el primer minuto. Antes incluso de que la imagen abandonara el templo de la Montaña ya había rostros humedecidos, personas rezando en silencio y familias enteras aguardando uno de los momentos más esperados del calendario cacereño. Entre ellas estaba Isabel, que completó descalza el recorrido hasta la concatedral junto a su hija y su nieta. Emocionada, reconocía el esfuerzo que suponía, aunque prefería guardar para sí el motivo de la promesa.

La explanada se quedó pequeña

La explanada del santuario volvió a quedarse pequeña. Cientos de personas, muchas de ellas con la túnica azul cielo y blanca de la cofradía, aguardaban la salida por la puerta principal. En el interior se rezó la Salve, presidida por el padre David Flores Flores, mientras la Virgen esperaba ya sobre las andas de plata, vestida con el manto que le regaló la ciudad con motivo de las bodas de plata de la coronación canónica en 1949. Portaba la corona de diario, las medallas de la ciudad y de la Guardia Civil y también la Tau de San Francisco.

A. G. C.

A las 17.00 horas, con puntualidad, la imagen cruzó el umbral del santuario entre una ovación cerrada. Pedro Rosado asumió por primera vez la responsabilidad del turno uno del paso tras la retirada por motivos de salud de Santos Benítez Floriano. La patrona inició así su descenso hacia el corazón monumental de Cáceres, escoltada en todo momento por una docena de agentes de la Guardia Civil. Entre las autoridades presentes destacó María Félix Tena, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, única representante institucional habitual en el templo y presente durante todo el cortejo.

Primeros homenajes

Nada más salir del santuario llegó el primer relevo en la carga. El turno dos, comandado por Antonio Bazo, tomó el testigo frente al recién instalado Monumento al Motero Ausente, donde el motoclub Extremadura 15/50 realizó por primera vez una ofrenda floral. Poco después, la comitiva se volvió a detener junto al busto de Francisco de Paniagua. Allí, el vicemayordomo Raúl Jerez depositó un ramo de laureles con los colores de la cofradía y se rezó un padrenuestro por los hermanos difuntos.

El buen tiempo acompañó de principio a fin y evitó cualquier sobresalto. La cúpula de cristal que la cofradía ha adquirido para proteger a la imagen en caso de lluvia no tuvo que estrenarse. "Es una compra que esperamos no tener que utilizar nunca, pero que es necesaria", había señalado antes del inicio de la Bajada el mayordomo, Joaquín Floriano. Tampoco hizo falta recurrir al plástico habitual. A las cinco de la tarde, el termómetro marcaba 27 grados.

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El estandarte regalado por los cacereños en 2006 con motivo del centenario del patronazgo canónico abrió el cortejo a modo de cruz de guía. Detrás avanzaban representantes del grupo El Redoble, con los más pequeños bailando durante buena parte del trayecto y las mujeres vestidas de cacereña de gala. También participaron mujeres ataviadas con el traje de montehermoseña, entre ellas la pregonera del Novenario, Marisol Borreguero. Los turnos tres y cuatro estuvieron encabezados por Valeriano Gragera y Manolo Villar, respectivamente.

El turno del pueblo

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando, tras pasar por los distintos turnos, fue el pueblo quien tomó el peso de la talla. Ahí la Bajada volvió a convertirse en algo íntimo dentro de lo multitudinario. Rosa Durán terminó de cargar a la patrona con lágrimas en los ojos. "Es una tradición familiar. Son momentos muy especiales, me emociono mucho", contaba todavía sobrecogida. Lola, otra cacereña, también se quebró al ser preguntada: "Me acuerdo de gente, amigos y familiares, que ya no están en mi vida".

El Periódico Extremadura

Pasadas las seis y cuarto de la tarde, tras más de una hora de procesión, la Virgen hizo un alto en el camino para mirar hacia los hospitales, primero al San Pedro de Alcántara y después al Universitario. Allí, David Flores elevó una oración por los enfermos y por los sanitarios que los atienden. Fue otro de esos instantes en los que la procesión se detuvo, pero la emoción siguió avanzando.

Parada en el Amparo

La ermita del Amparo volvió a ser otra de las paradas señaladas del recorrido. José María Borreguero, sacerdote de San Mateo, fue el encargado de la declamación e invitó a la patrona a entrar en el templo con una frase que resumió el sentir del momento: "Nos ponemos a tus pies un año más antes del inicio del Novenario". La cofradía del Cristo del Amparo entregó flores, como marca la tradición, y después se rezó un padrenuestro en el interior antes de hacer entrega del diploma de declamador de 2026 al párroco.

Ángel García Collado

Más adelante, el mirador del Amparo se convirtió en uno de los grandes balcones de la Bajada. Desde allí se contemplaba una procesión que seguía sumando emoción y promesas. Silvia, otra devota, cumplía también este año con su compromiso de completar descalza todo el recorrido junto a su hija y su nieta. Escenas así volvieron a dejar claro que la fe a la Reina de Cáceres no se mide solo en palabras, sino también en sacrificios silenciosos y en gestos que se repiten generación tras generación.

Antes de llegar a Fuente Concejo, el coro de la parroquia de la Sagrada Familia de Nuevo Cáceres puso música y baile a los pies de la patrona. Fue la última gran imagen para el recuerdo de una Bajada otra vez multitudinaria, intensa y profundamente sentida, de esas que Cáceres no contempla: las vive por dentro.