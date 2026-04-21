El Brocen Horror Picture Shows del IES El Brocense: una experiencia inmersiva que integra arte, ciencia y sostenibilidad

El IES El Brocense de Cáceres se convirtió los pasados jueves y viernes en algo más que un centro educativo: en un espacio de creación, reflexión y compromiso. Bajo el sugerente título de 'Brocen Horror Picture Shows', la comunidad educativa dio forma a una propuesta escénica que, lejos de limitarse al entretenimiento, planteó una mirada crítica sobre los miedos contemporáneos.

Más de 250 participantes entre alumnado, profesorado y equipos técnicos hicieron posible una experiencia inmersiva que transformó aulas y pasillos en un recorrido simbólico por las inquietudes de la sociedad actual. Actores, cantantes, bailarines, guías y responsables de iluminación y sonido trabajaron de manera coordinada en un proyecto que evidenció el potencial del aprendizaje colectivo.

Galería | Así fue el Brocen Horror Picture Shows del IES El Brocense / Nuria Zotes

Las jornadas comenzaron con un pase interno cargado de emoción, en el que estudiantes y docentes pudieron descubrir el resultado del trabajo de sus propios compañeros. Una dinámica poco habitual en el ámbito educativo que, según destacaba una de las profesoras implicadas, permitió “aprender también desde la admiración”, en un entorno donde, subrayaba, “todos enseñan y todos aprenden”.

Reivindicando el Brocense

Con la llegada de la noche, el instituto se transformó en un escenario vivo. Teatro, música, danza, cine y nuevas tecnologías se entrelazaron en una propuesta ambiciosa que buscaba, más que provocar miedo, despertar conciencia. Así lo reflejó uno de los mensajes centrales de la presentación inicial, especialmente celebrado por el público: “Nuestro teatro, nuestro zombie, no queremos que se convierta en un fantasma del pasado”. Una reivindicación directa del antiguo teatro del centro, cerrado desde los años noventa, que se erigió como símbolo de la necesidad de recuperar espacios culturales para la educación.

Galería | Así fue el Brocen Horror Picture Shows del IES El Brocense / Nuria Zotes

El recorrido escénico llevó al público a enfrentarse a figuras clásicas del terror como zombies, brujas, vampiros o locos científicos que sirvieron como metáfora para abordar problemáticas actuales como el hambre, la manipulación social, la sostenibilidad o el impacto de la tecnología. En este contexto, el verdadero miedo no residía en los personajes, sino en la realidad que estos representaban.

Educación

Uno de los aspectos más destacados del proyecto fue su enfoque educativo integral. La iniciativa logró integrar disciplinas como el arte, la ciencia, la música o la tecnología en un lenguaje común, fomentando valores como la inclusión, el compañerismo y la implicación colectiva. Los organizadores subrayan que el objetivo principal era demostrar que el aprendizaje más significativo surge cuando se construye en comunidad.

Además, la propuesta incorporó un claro compromiso medioambiental, integrando mensajes sobre reciclaje y sostenibilidad de manera creativa dentro de la narrativa de los distintos espacios.

Galería | Así fue el Brocen Horror Picture Shows del IES El Brocense / Nuria Zotes

El resultado fue un público visiblemente emocionado, no solo por la calidad artística, sino también por la evolución del proyecto respecto a ediciones anteriores. Mayor coordinación, una ambición renovada y una identidad cada vez más definida consolidan esta iniciativa como un referente dentro del ámbito educativo.

Lo vivido en El Brocense trasciende cualquier etiqueta convencional. No es únicamente teatro, ni música, ni danza. Tampoco es solo educación. Es una muestra de hacia dónde puede avanzar la enseñanza cuando decide implicarse, innovar y convertirse en protagonista. Y, a juzgar por la respuesta del público, "el verdadero terror sería que algo así dejara de hacerse".