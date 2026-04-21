Los Buitres Leonaos de Cáceres protagonizan un guiño motero en el programa 'Horizonte' de Iker Jiménez

La camiseta de Los Buitres Leonaos de Cáceres apareció este lunes en la televisión nacional de la mano del periodista y escritor Juan Soto de Ivars, que la lució durante una intervención en 'Horizonte', el programa de actualidad que dirige Iker Jiménez en Cuatro.

El gesto ha servido para dar visibilidad a una de las asociaciones moteras con más arraigo en la ciudad. Los Buitres Leonaos se han consolidado como el club motero más emblemático de Cáceres, con concentraciones, rutas, actividades solidarias y una fuerte implantación social. Entre sus integrantes hay además miembros muy conocidos en la ciudad, incluidos Guardias Civiles, una vinculación que también se asocia al club.

La aparición de la camiseta en 'Horizonte' convierte así un detalle de plató en un guiño directo a una de las hermandades moteras más reconocibles de Extremadura.

Los Buitres Leonaos en una concentración motera. / EL PERIÓDICO

Historia

Más allá del detalle televisivo, la imagen remite a la historia de una de las asociaciones moteras con más personalidad de Cáceres. Los Buitres Leonaos nacieron oficialmente en 2002, cuando un grupo de amigos moteros decidió dar forma legal a una afición que ya compartían desde tiempo atrás. Aquella semilla fue creciendo hasta convertir al colectivo en el club motero más querido de la ciudad, con una presencia constante en concentraciones, rutas y actividades solidarias.

Sus orígenes están ligados a nombres como José Antonio González, conocido como Santos; Miguel Ángel Rubio, Danko; Joaquín Carrillo, Kini; Ángel Roma; y Paco Cancho, impulsores de una asociación que apostó desde el principio por el universo custom, una manera de vivir la moto más relacionada con la carretera, el viaje y la hermandad que con la velocidad o la competición.

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La primera gran concentración organizada por el club llegó en 2007 y desde entonces la cita se ha consolidado como una fecha señalada para muchos motoristas de Cáceres y de otros puntos de Extremadura y Portugal. Pero Los Buitres Leonaos no son solo una reunión anual: mantienen durante todo el año rutas dominicales, salidas mensuales, participación en encuentros con otros clubes y colaboración con causas benéficas.