Cáceres despliega un dispositivo especial para la Bajada de la Virgen de la Montaña con apoyo a mayores dependientes

El Ayuntamiento de Cáceres ha organizado un operativo específico para garantizar el desarrollo de la Bajada de la Virgen de la Montaña y la atención en los espacios con mayor concentración de público. El concejal de Seguridad, Pedro Muriel, ha señalado que se ha coordinado un dispositivo global para que la jornada transcurra con normalidad, con especial atención a la seguridad, la accesibilidad y los puntos de mayor afluencia.

Desde la Policía Local se desplegará un dispositivo de más de una veintena de agentes a lo largo del recorrido y en las zonas donde se prevé una mayor presencia de personas. Además, se establecerán cortes y desvíos de tráfico en la Carretera de la Montaña y en otras áreas afectadas por el paso de la comitiva. Los primeros cortes comenzarán a partir de las 16.30 horas.

Desbroces en San Marquino. / E. P.

Se trata de un refuerzo municipal para una celebración profundamente arraigada en la ciudad, que cada primavera reúne a miles de cacereños en torno a la patrona y transforma durante varios días la vida del centro histórico y de los accesos al santuario.

Un servicio gratuito para que las personas mayores vivan la celebración sin barreras

La principal novedad del dispositivo será la puesta en marcha, a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, de un servicio gratuito de acompañamiento dirigido a personas mayores dependientes o con movilidad reducida. El objetivo, según ha trasladado el ayuntamiento, es facilitar que puedan participar en la Bajada, en el Novenario y también en la Subida de la Virgen sin que las dificultades de movilidad se conviertan en un obstáculo.

El recurso ofrecerá atención personalizada mediante auxiliares cualificados y funcionará con cita previa en el teléfono 927 002 610. La solicitud podrá realizarla la propia persona usuaria, sus familiares o el personal de apoyo.

El servicio está pensado especialmente para personas mayores o con movilidad reducida, con prioridad para quienes no dispongan de respaldo familiar o social. Entre las prestaciones previstas se incluyen el acompañamiento desde el domicilio, el préstamo de silla de ruedas, apoyo en los desplazamientos, ayuda para la ubicación dentro del recorrido e información personalizada.

Cuatro puntos accesibles durante el recorrido

Dentro del plan de accesibilidad, el ayuntamiento habilitará cuatro puntos accesibles en San Marquino, Fuente Concejo, Santiago y Plaza Mayor. Estos espacios servirán de apoyo durante el desarrollo del evento y buscan facilitar la atención a las personas que necesiten asistencia específica.

Desbroces en la Bajada de la Montaña. / E. P.

La medida refuerza el enfoque inclusivo que el consistorio quiere dar a una de las celebraciones con mayor carga simbólica para la ciudad, en la que conviven la tradición religiosa, la participación vecinal y el tirón turístico de una fiesta que cada año proyecta la imagen de Cáceres más allá del ámbito local.

Limpieza, desbroce y servicios en el entorno del santuario

El operativo municipal también incluye un plan especial de acondicionamiento urbano. Las empresas concesionarias Talher, responsable de Parques y Jardines, y Valoriza, encargada de la limpieza viaria, han intensificado los trabajos en la Carretera de la Montaña y en el barrio de San Marquino.

Las actuaciones contemplan desbroce, limpieza de pintadas, retirada de cartelería y limpieza de contenedores. También se ha realizado un baldeo intensivo del trazado, de los miradores y de las escaleras de San Marquino, además de una limpieza de choque en los puntos de mayor tránsito.

A ello se suma la colocación de dos baños químicos portátiles en la explanada del santuario, una medida destinada a mejorar la atención a las personas asistentes en uno de los enclaves con más afluencia durante la celebración.