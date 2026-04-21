Cristian Acedo y Franco Deluxe, de Cáceres, brillan en los Premios Tacón celebrados en Plasencia

El pasado domingo 19 de abril, la ciudad de Plasencia (Cáceres) acogió la Gala Tacón, un destacado evento LGTBIQ+ que reunió a algunas de las figuras más influyentes de Extremadura con el objetivo de impulsar la visibilidad del colectivo y fomentar la creación de espacios seguros donde todas las personas puedan sentirse cómodas y representadas. Celebrada en el emblemático Teatro Alkázar, la gala contó con un cartel diverso y dinámico, estuvo presentada por Nina Vagina junto a la cantante extremeña Soraya Arnelas, e incluyó la participación de la creadora de contenido Magdalenita, así como las actuaciones de Raúl Puga, David Guevara, conocido artísticamente como Dagugre, Ely Ferrari y Capria Black.

Actuación de Soraya Arnelas en los 'Premios Tacón'. / Diego Rodríguez.

Categorías y reconocimientos

Durante la gala, numerosos extremeños y extremeñas fueron nominados en distintas categorías de los 'Premios Tacón', unos galardones concebidos para reconocer el talento, el compromiso y la labor social dentro del colectivo LGTBIQ+ en la región. Entre las distinciones se encontraba la de Artista Queer, dirigida a creadores cuya trayectoria destaca por un enfoque que desafía las normas tradicionales de género, identidad y sexualidad a través del arte, así como la de Visibilidad en Redes Sociales, que pone en valor a quienes promueven de forma activa y positiva la presencia del colectivo en el entorno digital. También se otorgó el premio a Mejor Artista Drag, centrado en reconocer la originalidad, la presencia escénica y el activismo dentro de la cultura drag, y el de Empresario o Empresaria Leyenda, destinado a quienes demuestran un compromiso excepcional con su equipo. Además, se incluyeron categorías como Espacio Seguro, que distingue a aquellos entornos que garantizan respeto y protección para las personas queer, y Proyectos Asociativos, orientada a visibilizar iniciativas destacadas que trabajan por el apoyo, la integración y la igualdad del colectivo.

Lista de premiados

En cuanto a los galardonados, el estilista extremeño Cristian Acedo fue reconocido en la categoría de Artista Queer, mientras que Franco Deluxe, influencer y showman de Cáceres, obtuvo el premio a la Visibilidad en Redes Sociales por su labor de difusión del colectivo. En el ámbito empresarial, las casas rurales El Edén y El Mirador, ubicadas en Montánchez, fueron distinguidas por su compromiso, mientras que Canal Extremadura recibió el reconocimiento en la categoría de Espacio Seguro. Por su parte, el proyecto social Benganitas, una comunidad de chicas que juegan al fútbol, fue premiado por su labor integradora. En el apartado artístico, Priscila Osiris se alzó con el galardón a Mejor Artista Drag. Finalmente, el Tacón de Honor, un premio especial, fue concedido a Jose Mari, profesor y figura pionera, en reconocimiento a toda una vida dedicada a la transformación social desde diversas instituciones.

Priscila Osiris, tras recoger el galardón a 'Mejor Artista Drag'. / Diego Rodríguez.

Emoción, diversidad y compromiso social

La Gala Tacón se consolidó como un espacio de encuentro, celebración y reivindicación de la diversidad en Extremadura, y fue una velada especialmente emotiva en la que se respiró reconocimiento y orgullo colectivo. A lo largo del evento se vivieron momentos cargados de significado que pusieron en valor el esfuerzo conjunto por avanzar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa. Más allá de la entrega de premios, la gala reforzó la importancia de seguir creando espacios seguros y visibles para el colectivo LGTBIQ+, dejando una huella destacada entre las personas asistentes y afianzándose como una cita clave en el ámbito cultural y social de la región.