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Directo | Sigue la Bajada de la Virgen de la Montaña de Cáceres

Cáceres acompaña a su patrona en una de las procesiones más emotivas del año, inicio del Novenario en Santa María

Vídeo | Salida de la Virgen de la Montaña del santuario

Vídeo | Salida de la Virgen de la Montaña del santuario

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Carlos Gil

Jorge Valiente

Cáceres

Cáceres vive este martes uno de los momentos más esperados de su calendario de primavera con la Bajada de la Virgen de la Montañadesde el santuario de la Sierra de la Mosca hasta la concatedral de Santa María. La procesión de la patrona, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, volverá a reunir a cientos de fieles en una cita cargada de devoción, tradición y simbolismo para la ciudad.

La jornada arrancará a las cinco de la tarde con la organización de los turnos de carga por parte del hermano mayor de la cofradía, José Manuel Romero, que repartirá los planillos entre los 120 hermanos encargados de portar a la imagen. Será el comienzo de un recorrido muy esperado que abrirá también el Novenario, los nueve días de oración con los que Cáceres honra la presencia de su patrona en Santa María.

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Directo | Sigue la Bajada de la Virgen de la Montaña de Cáceres

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