Directo | Sigue la Bajada de la Virgen de la Montaña de Cáceres

Cáceres vive este martes uno de los momentos más esperados de su calendario de primavera con la Bajada de la Virgen de la Montañadesde el santuario de la Sierra de la Mosca hasta la concatedral de Santa María. La procesión de la patrona, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, volverá a reunir a cientos de fieles en una cita cargada de devoción, tradición y simbolismo para la ciudad.

La jornada arrancará a las cinco de la tarde con la organización de los turnos de carga por parte del hermano mayor de la cofradía, José Manuel Romero, que repartirá los planillos entre los 120 hermanos encargados de portar a la imagen. Será el comienzo de un recorrido muy esperado que abrirá también el Novenario, los nueve días de oración con los que Cáceres honra la presencia de su patrona en Santa María.

Ángel García Collado El cortejo lo encabeza, a modo de cruz de guía, el estandarte que los cacereños regalaron a la patrona en 2006 con motivo del centenario de la declaración del patronazgo canónico de la Virgen sobre la ciudad. Detrás, unos 60 niños siguen a la patrona. También van media docena de mujeres vestidas con el traje de Montehermoseña, entre ellas la pregonera de este Novenario, Marisol Borreguero.

Ángel García Collado La patrona se para ahora frente al busto de Francisco de Paniagua y Raúl Jerez, vicemayordomo de la cofradía, coloca un ramo de laureles con los colores de la cofradía en el suelo. Antes de continuar el paso, se ha rezado un Padrenuestro por todos los difuntos hermanos de la cofradía. Raúl Jerez, vicemayordomo de la cofradía, coloca un ramo de laureles con los colores de la cofradía en el suelo / Jorge Valiente

Ángel García Collado Desde las alturas de la carretera de la Montaña, la Virgen empieza a vislumbrar la ciudad. Por suerte y de momento, el tiempo está acompañando. 27 grados que se agradecen para acompañar la procesión en manga corta. Tampoco parece que vaya a llover, pese a la calima que se puede observar.

Ángel García Collado El segundo turno de carga ya ha tomado las riendas de la procesión, comandado por Antonio Bazo. Lo ha hecho frente al Monumento al Motero Ausente. En este punto, la asociación motera Extremadura 15/50 le ha hecho entrega a la patrona de Cáceres de un ramo de flores en honor a los amantes del motociclismo fallecidos. Es la primera vez que se celebra este acto porque el monumento fue instalado durante el verano pasado.

Ángel García Collado Puntual, a las 17.00 horas, ha salido la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, del santuario. La procesión enfila ya la carretera de la Montaña. Una gran comitiva la acompaña y cientos de cacereños desfilan tras ella. Entre ellos, los representantes de la Guardia Civil, el párroco David Flores Flores, el cronista oficial cacereño Santos Benítez Floriano o la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, que acude cada año al santuario para acompañar a la patrona durante todo el camino. Ángel García Collado

Ángel García Collado A esta hora, se está rezando la Salve dentro del santuario en presencia del padre David Flores Flores. En torno a un centenar de personas se encuentran en el templo venerando a la patrona de la ciudad. “Que salga la procesión”, ha concluido el párroco. E inmediatamente se ha preparado el primer turno para arrancar la Bajada. El jefe de paso es Pedro Rosado.

Ángel García Collado La camarera, Julita Herrera, la ha vestido con el manto que le regaló la ciudad para las bodas de plata de la coronación canónica en 1949. Se trata de una prenda de estilo renacentista hecha de tisú de plata fina con oro fino de alto relieve. La patrona luce flores amarillas, naranjas y verdes. También lleva margaritas rosas y diferentes tipos de verde.

Ángel García Collado La Reina de Cáceres ya está sobre sus andas de plata de 1.500 kilos de peso y apenas restan unos minutos para que dé comienzo la procesión. La noticia es que la Bajada de la Virgen de la Montaña va a bajar sin la cúpula de cristal que la Cofradía ha comprado este año ante la lluvia. La junta directiva confirma que ha tomado la decisión de no instalarla ante la escasa previsión de lluvia. Si finalmente cae algo de agua, se colocará el plástico habitual sobre la talla.

Ángel García Collado Con la procesión de Bajada se dará inicio al Novenario de la Virgen de la Montaña, Fiesta de Interés Turístico Regional. Atrancaran así nueve días de oración consecutivos en la concatedral de Santa María. Es importante señalar que este año se ha adelantado un día para no coincidir con el desfile de San Jorge, como es tradición. De este modo, este año pasará diez días en el templo de la parte antigua antes de regresar al santuario el primer domingo de mayo. La Virgen de la Montaña / Jorge Valiente