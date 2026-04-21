Empresarios cacereños advierten del riesgo de quedar fuera del mapa tecnológico

Los empresarios del polígono industrial de Las Capellanías han advertido del riesgo de que Cáceres y Extremadura queden fuera del mapa tecnológico si no se actúa con rapidez ante el auge de los centros de datos y la economía digital. La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Las Capellanías (APILCA) considera que la región se encuentra ante una oportunidad estratégica que puede marcar su futuro productivo.

IA

El colectivo empresarial ha insistido en que el crecimiento de sectores como la inteligencia artificial (IA), la digitalización y el almacenamiento masivo de datos está redefiniendo la economía global. En este escenario, los centros de datos se han convertido en infraestructuras críticas para atraer inversión, talento y desarrollo industrial.

APILCA ha respaldado las recientes declaraciones de Ismael Clemente, quien defendió el potencial de estas infraestructuras en el foro Wake Up Spain 2026. El directivo alertó de que este sector “no se ha entendido” en toda su dimensión y que su desarrollo será clave en los próximos años.

Los empresarios cacereños sostienen que Extremadura no puede permitirse repetir errores del pasado y llegar tarde a esta transformación. “Estamos ante una oportunidad histórica para transformar nuestro tejido productivo”, señalan, al tiempo que reclaman una apuesta decidida por este tipo de proyectos.

En este contexto, destacan el papel de iniciativas como el centro de datos CC Green, impulsado por Merlin Properties, como ejemplo del potencial de la región para integrarse en la economía digital. Consideran que este tipo de inversiones puede actuar como efecto tractor sobre otros sectores.

Además del impacto directo en empleo cualificado, los empresarios subrayan que los centros de datos generan un ecosistema favorable a la innovación y la llegada de nuevas कंपनías. A su juicio, estas infraestructuras posicionan a los territorios en la competencia global por la tecnología.

APILCA ha puesto en valor las ventajas competitivas de Extremadura, entre ellas la disponibilidad de suelo industrial, el acceso a energías renovables, los costes más bajos y su ubicación estratégica. Estos factores, sostienen, deben ser aprovechados dentro de una estrategia coordinada.

Sin embargo, advierten de que la competencia entre regiones es cada vez más intensa. Por ello, insisten en la necesidad de tomar decisiones rápidas para no perder una oportunidad que consideran clave para el desarrollo económico de Cáceres y su entorno.