Enfermeros y auxiliares del Hospital Universitario de Cáceres se manifestarán este miércoles para pedir un aumento de la plantilla: "Estamos al límite"

"Estamos desbordados". El servicio de enfermería y auxiliares del Hospital Universitario de Cáceres asegura no poder más. Denuncian una sobrecarga de trabajo enorme desde hace tiempo. Por ello han decidido decir basta y convocar una concentración a las puertas del centro este miércoles.

Será a las doce del mediodía, y aunque aún no se sabe la cantidad de personas que se estiman, compañeros de otras áreas ya han confirmado que se sumarán a enfermeros y auxiliares. La convocatoria será corta de duración, por lo que el impacto en la atención a los pacientes será más simbólico que real.

"Tenemos muchísima actividad quirúrgica pero no se ha aumentado el personal. No damos a basto", asegura Mari Luz, enfermera del hospital. Con la concentración piden al Servicio Extremeño de Salud (SES), pero sobre todo a la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, que se aumente la plantilla. "Tenemos una importante sobrecarga de trabajo desde hace bastante tiempo".

Protesta anterior del personal de Enfermería en el Hospital Universitario de Cáceres. / Lorenzo Cordero

La idea es, según transmiten, concentrarse este miércoles y, si es necesario, repetirlo todos los miércoles hasta que se encuentre una solución. Mientras tanto, seguirán "al límite".

Actividad quirúrgica

Uno de los puntos que reclaman es la alta demanda quirúrgica, lo cual significa que hay una gran cantidad de operaciones. Algo bueno, a priori, pero un arma de doble filo en realidad. En la práctica, esto se traduce en más pacientes por profesional, turnos más exigentes y un riesgo creciente de agotamiento.

La situación en Cáceres no es un episodio aislado ni limitado a un solo colectivo. En los últimos meses, distintos sectores del ámbito sanitario han protagonizado protestas y movilizaciones, reflejando un malestar más amplio dentro del sistema.

Hasta ahora han sido tres los parones realizados, dos de ellos en 2026 (9 al 12 de diciembre de 2025, del 16 al 20 de febrero y marzo de 2026). En todo ese periodo de tiempo se han anulado 159.293 consultas y se han suspendido 1.618 intervenciones quirúrgicas en la región. Los siguientes paros están convocados para la próxima semana, del 27 al 30 de abril, así como del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Entre las principales quejas se repiten patrones comunes: exceso de carga asistencial, déficit estructural de personal, jornadas exigentes y una creciente dificultad para mantener estándares óptimos de atención.

Lista de espera

No obstante, no es oro todo lo que reluce. Las listas de espera extremeñas, aunque con el tiempo se van reduciendo, siguen siendo algo elevadas. En el área sanitaria de Cáceres, más de 22.400 pacientes aguardan una intervención, con un tiempo medio de espera que se sitúa en torno a los 135 días. La presión no se distribuye de forma homogénea entre especialidades: mientras algunas áreas presentan demoras relativamente contenidas, otras acumulan retrasos muy significativos.

Es el caso de traumatología, que concentra el mayor número de pacientes en espera y supera ampliamente los seis meses de demora media, o de especialidades como neurocirugía, angiología y cirugía vascular, y cirugía maxilofacial, donde los tiempos se sitúan por encima de los 240 días. En contraste, ámbitos como dermatología o cirugía pediátrica registran esperas más reducidas, aunque también evidencian la carga global del sistema.

Estos son los datos que aporta el SES, pero en la práctica son muchos los casos de pacientes que denuncian una espera eterna para ser operados.