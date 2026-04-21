Una exposición en Cáceres acerca el patrimonio de la Virgen de la Montaña a los cacereños con 25 mantos de la talla primigenia

Año 1621. Francisco de Paniagua, vecino de Casas de Millán, llegó a Cáceres con una pequeña imagen de la Virgen y con un propósito claro: reunir limosnas para levantarle una capilla. Se instaló en las peñas de la Sierra de la Mosca, donde vivió como un eremita entregado a la devoción y al cuidado de aquella talla. Con el paso de los años y gracias a las aportaciones de los fieles, aquel primer espacio de culto acabó tomando forma y fue consagrado el 25 de marzo de 1626 (este año se cumplen cuatro siglos). A esa Virgen de la Montaña Primigenia, origen de una de las grandes devociones cacereñas, la ciudad la ha venerado durante siglos y la ha colmado de regalos, muchos de ellos son mantos. Una parte de ese legado textil puede contemplarse desde este martes y hasta el 2 de mayo en el Palacio Episcopal de Cáceres, dentro de una exposición impulsada por la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Montaña.

58 mantos

La muestra reúne 25 piezas de una colección que ya alcanza los 58 mantos en esa imagen y ha sido presentada como una forma de acercar a los cacereños un patrimonio va más allá de lo material y que conecta de lleno con la memoria sentimental de la ciudad. En la inauguración han participado el mayordomo de la cofradía, Joaquín Floriano; el vicario general de la Diócesis de Coria-Cáceres, Diego Zambrano; la camarera de la Virgen, Julita Herrera; y el concejal de Cultura, Comercio y Educación, Jorge Suárez.

Floriano ha insistido en que esta exposición no solo pretende complementar el calendario religioso de estos días, sino también divulgar un legado que combina arte, historia y emoción. "Muchos cacereños desconocen la magnitud del ajuar textil de la Virgen Primigenia, acostumbrados quizá a identificarla solo con algunos de sus mantos más conocidos. Creo que nuestra labor de difusión es algo que tenemos pendiente", ha señalado el mayordomo.

Camarera de la Virgen

Herrera, por su parte, ha explicado que los mantos expuestos son "muestras de amor" de los cacereños y también de las personas que viven fuera, pero mantienen intacta su vinculación con la patrona. Ha puesto de ejemplo a Marisa Antequera, que reside en Oviedo y ha confeccionado decenas de mantos a la patrona de la ciudad. El último fue entregado por María Guardiola.

Los 38 más antiguos están realizados con diferentes telas y confecciones de gran singularidad, algunos de cinco piezas y otros de cuatro o tres. La camarera también ha destacado que muchos de los mantos han llegado desde la pandemia y han sido impulsados por devotos que han querido dejar su huella de forma discreta, incluso anónima. Junto a los mantos, la exposición incorpora una selección de cinco casullas conservadas en el santuario y de gran antigüedad, con el objetivo de seguir mostrando la riqueza patrimonial que atesora la cofradía.

Zambrano ha señalado que "la Bajada de la Virgen de la Montaña ya llena todo Cáceres, pero todas las iniciativas para engrandecer la jornada son de agradecer. Abrimos la casa del obispo, Jesús Pulido Arriero, y es un orgullo para nosotros".

Un patrimonio enorme y sin espacio suficiente

Uno de los mensajes más repetidos durante la inauguración ha sido precisamente la dificultad para exhibir en su totalidad el patrimonio vinculado a la Virgen. La organización ha recordado que, si ya es complicado mostrar los 58 mantos de la Virgen Primigenia, resulta directamente imposible hacerlo con los 218 que integran el ajuar de la Virgen de la Montaña. "La cofradía tiene un gran patrimonio y es imposible que podamos ponerlo en toda su totalidad", se ha admitido.

En este sentido, se ha explicado que el santuario cuenta con un espacio expositivo permanente, pero muy limitado por razones de accesibilidad y dimensiones. De ahí que se haya vuelto a plantear la necesidad de disponer en el futuro de un lugar más amplio y diáfano que permita organizar una gran muestra del patrimonio textil montañero. La aspiración es que algún día pueda exhibirse de forma más ambiciosa un legado que la cofradía considera esencial para entender la devoción cacereña.