La Feria del Libro de Cáceres arranca hoy con descuentos, amplia programación literaria y El Periódico Extremadura como altavoz

"El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho". Con esta célebre reflexión de Miguel de Cervantes como punto de partida, el valor del libro sigue consolidándose hoy como una de las propuestas culturales más enriquecedoras, capaz de alimentar el alma, despertar la creatividad y avivar las ganas de viajar y descubrir el mundo. En este contexto, la Feria del Libro de Cáceres abre este martes sus casetas en el Paseo de Cánovas, donde, desde esta misma tarde, el público podrá recorrer el recinto y visitar a las librerías participantes.

Descuentos y apertura oficial de la feria

Desde hoy, los visitantes podrán adquirir libros con un 10% de descuento, en el arranque de varios días en los que la lectura volverá a ocupar el centro de la vida cultural de la ciudad. La inauguración oficial tendrá lugar mañana, miércoles 22 de abril, a las 13.00 horas, con la participación del alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, y el concejal de Cultura, Jorge Suárez.

A partir de esa jornada, la programación tomará ritmo con presentaciones, firmas de autores y actividades dirigidas a todos los públicos. Durante varios días, el Paseo de Cánovas se convertirá en un espacio de encuentro en torno al libro. El horario general de la feria será, por la mañana, de 11.00 a 14.00 horas en días laborables y de 12.00 a 14.30 horas los sábados y festivos. Por la tarde, abrirá de 18.00 a 21.00 horas, ampliándose hasta las 21.30 horas en vísperas de festivos. La feria comienza hoy a abrirse al público. Y, desde esta tarde, ya se podrá recorrer.

Programación literaria y grandes autores invitados

La programación de esta edición incluirá 24 presentaciones de libros, a las que se añadirá una variada agenda paralela con talleres, actividades infantiles, cuentacuentos y otras propuestas culturales. El cartel contará con la participación de reconocidos autores como Javier Cercas, Miguel Ángel Aguilar, Alicia Vallina, Isabel San Sebastián, Andrés Neuman y Javier Negrete, en una apuesta por consolidar la feria como una cita clave dentro de la agenda cultural de la ciudad.