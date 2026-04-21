La Filmoteca de Cáceres estrena 'Águilas de El Cairo', un thriller político ambientado en Egipto

Tres opciones diversas para todos los públicos.

El Ateneo presenta la obra gráfica contemporánea de Nieves García Marcos

El Ateneo de Cáceres acogerá a partir de este 21 de abril una exposición de grabados de la artista Nieves García Marcos, una propuesta centrada en la expresión plástica mediante técnicas gráficas contemporáneas. La muestra reúne obras de carácter creativo y experimental, en las que el color, la forma y el gesto adquieren un papel protagonista. La inauguración tendrá lugar a las 19.30 horas y marcará el inicio de una exposición que podrá visitarse hasta el 7 de mayo en el patio del Ateneo, en horario de tarde.

Se trata de una cita cultural accesible y cercana, pensada para todos los públicos y especialmente para quienes deseen descubrir el trabajo de una artista que aborda el grabado desde una perspectiva personal y actual. La entrada será libre.

La Filmoteca proyecta 'Águilas de El Cairo', un thriller sobre poder y corrupción

La Filmoteca acoge la proyección de Águilas de El Cairo, la última película del director Tarik Saleh, un thriller dramático que explora las complejas relaciones entre política, cultura y poder en el Egipto actual. La cita tendrá lugar este martes, de 20.30 a 22.30 horas.

La historia sigue a George Fahmy, un célebre actor que, presionado por las altas esferas del gobierno, acepta protagonizar una película de contenido político. Lo que comienza como una oportunidad profesional pronto se convierte en una peligrosa inmersión en los círculos de influencia del país, donde predominan los intereses ocultos. En este contexto, el protagonista inicia una relación con la esposa del general encargado del proyecto, lo que desencadena una trama marcada por la ambición, la tensión y el riesgo personal. La película plantea un inquietante retrato sobre la capacidad del poder para seducir y corromper. Con un tono oscuro y elegante, la cinta reflexiona sobre los límites entre arte e influencia política, así como sobre las consecuencias de traspasarlos.

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Cáceres celebra la Bajada de la Virgen de la Montaña y el inicio de su tradicional novenario

Cáceres acoge este martes la tradicional Bajada de la Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad, una de las celebraciones más emblemáticas de su calendario festivo. La procesión, cuyos orígenes se remontan a 1641, recorre los cinco kilómetros que separan el santuario en la Sierra de la Mosca de la concatedral de Santa María, en pleno casco histórico declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Bajada de la Virgen de la Montaña. / El Periódico

Portada a hombros por miembros de la cofradía, la imagen congrega cada año a miles de fieles y visitantes, mientras las calles del recorrido se engalanan para la ocasión. A su llegada a Fuente Concejo, a las puertas del centro histórico, la Virgen es recibida por autoridades civiles, eclesiásticas y militares. En ese momento, el Ayuntamiento le hace entrega simbólica del bastón de mando de la ciudad. Tras la procesión, se inicia el novenario, un periodo de nueve días en el que la talla permanece en la concatedral y recibe a los fieles con un manto distinto cada jornada. Durante estos días se celebran besamanos, presentaciones de recién nacidos y numerosas misas diarias.

Entre las más de 130 vestiduras que posee la Virgen, destacan piezas históricas como la donada por la reina Isabel II o la ofrecida por la ciudad en 1949. El cambio diario de manto, acompañado de la tradición de adivinar su color antes de acceder al templo, es uno de los elementos más singulares de esta Fiesta de Interés Turístico Regional.