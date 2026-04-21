Jesús Sellers, único candidato, sucederá a Santos Benítez al frente de la Unión de Cofradías de Cáceres

Jesús Sellers será, con total probabilidad, nuevo presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres. Lo hará tras ser el único candidato presentado a las elecciones convocadas el pasado 9 de abril. El plazo finalizó este lunes a las 14.00 horas, y el vicepresidente de la directiva saliente ha sido la única protesta.

Releva así al que fuera su superior hasta ahora, Santos Benítez Floriano, que finaliza una etapa de 10 años al frente de la UCP. De este modo, se ha convocado un pleno extraordinario el próximo 14 de mayo a las 20.30 horas para que los mayordomos de las cofradías voten. En la primera vuelta es necesario obtener dos tercios de las votaciones, y en caso de no lograrlo, en una segunda vuelta la mayoría simple sería suficiente. Al ser el único candidato, salvo sorpresas, Sellers será el nuevo presidente.

La comunicación al obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, se realizará el 15 de mayo, para que este haga efectivo el nombramiento. El acto de toma de posesión será el 5 de junio a las 20.30 horas en la Concatedral de Santa María.

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Los Estatutos de la Unión de Cofradías establecen que la misma persona no puede estar más de dos legislaturas. Así, tras diez años, Benítez deja su puesto, pero lo hace viendo como su mano derecha toma el relevo. "Lo va a hacer fenomenal", asegura a este diario. Además, ve como algo positivo "que venga gente joven".

Sellers, cofrade y policía

Jesús Sellers Bermejo conoce muy bien la Semana Santa de Cáceres. Fue el primer mayordomo y fundador de la innovadora Hermandad Universitaria de Jesús Condenado, y también forma parte de varias cofradías como la del Nazareno, la Vera Cruz o el Amparo, donde es jefe de paso.

Como vicepresidente se encargaba de funciones como la de controlar las incidencias que ocurrieran en la calle durante las procesiones en Semana Santa. No es casualidad, pues también es subinspector de la Policía Local.

Así, la Unión de Cofradías de Cáceres, así como su Semana Santa, dan comienzo a una nueva etapa con una nueva directiva, por el momento desconocida, que deberá asumir algunos retos de cara al 2027. Sellers se unirá a una lista formada por nombres como Felipe Fernández Peña, Alonso Corrales, Luis Jiménez Pulido o José Manuel Martín Cisneros.