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Respuesta institucional

La Junta de Extremadura responde a la concentración de Enfermería del Hospital Universitario de Cáceres y anuncia un estudio de la situación

Sanidad anuncia refuerzos y diálogo mientras el personal sanitario denuncia estar “al límite” por la sobrecarga asistencial

Imagen del Hospital Universitario de Cáceres.

Imagen del Hospital Universitario de Cáceres. / Junta de Extremadura

Pablo Parra

Cáceres

La Junta de Extremadura defiende su gestión y se resguarda de las críticas de la plantilla de Enfermería del Hospital Universitario de Cáceres, que mantiene convocada una manifestación a las puertas del centro sanitario para este miércoles a las 12.00 horas.

Lo hacen porque aseguran que no pueden más ante la gran "sobrecarga de trabajo" que dicen estar viviendo ante la gran demanda de actividad quirúrgica y la nula ampliación de plantilla. Ante las preguntas de este diario, la Junta responde que "desde septiembre de 2023 que iniciamos la gestión del área de salud de Cáceres se ha llevado a cabo un importante esfuerzo para reforzar su plantilla". Este esfuerzo se ha podido ver, afirma, en "la creación de 66 nuevas plazas de enfermería y TCAE destinadas a mejorar la atención sanitaria y las condiciones de trabajo de nuestros profesionales".

Además, destaca que, hasta la fecha, "no se ha recibido ninguna solicitud formal de reunión por parte de los convocantes para abordar esta cuestión de manera directa y constructiva". Por ello, anuncia la convocatoria de una reunión para este martes para "hacer un estudio conjunto de la situación real en las unidades hospitalarias".

De este modo, asegura que "desde la gerencia mantenemos una total disposición al diálogo y reiteramos nuestra voluntad de escuchar y trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones". Así, la Junta "reafirma su compromiso con la mejora continua del servicio público de salud y con una atención de calidad para todos los pacientes".

"Al límite"

"Tenemos muchísima actividad quirúrgica pero no se ha aumentado el personal. No damos abasto", aseguraba Mari Luz, enfermera del hospital, a este medio. La concentración será de corta duración, de unos 15 minutos, por lo que será algo más simbólico.

Si nada cambia, la idea es repetirlo todos los miércoles de cada semana. De todas maneras, con el diálogo que está manteniendo el SES, quizás se llegue a un acuerdo y la situación acabe mejorando.

Protesta anterior del personal de Enfermería en el Hospital Universitario de Cáceres.

Protesta anterior del personal de Enfermería en el Hospital Universitario de Cáceres. / Lorenzo Cordero

La situación en Cáceres no es un episodio aislado ni limitado a un solo colectivo. En los últimos meses, distintos sectores del ámbito sanitario han protagonizado protestas y movilizaciones, reflejando un malestar más amplio dentro del sistema, no solo a nivel regional, sino también al nacional.

Hasta ahora han sido tres los parones realizados, dos de ellos en 2026 (9 al 12 de diciembre de 2025, del 16 al 20 de febrero y marzo de 2026). En todo ese periodo de tiempo se han anulado 159.293 consultas y se han suspendido 1.618 intervenciones quirúrgicas en la región. Los siguientes paros están convocados para la próxima semana, del 27 al 30 de abril, así como del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

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Entre las principales quejas se repiten patrones comunes: exceso de carga asistencial, déficit estructural de personal, jornadas exigentes y una creciente dificultad para mantener estándares óptimos de atención.

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