El Ayuntamiento de Cáceres recupera el abono íntegro de las pagas extras a partir de junio de 2026 para sus empleados

El Ayuntamiento de Cáceres ha rubricado este lunes un acuerdo laboral con el sindicato CSIF para mejorar las condiciones socioeconómicas de los empleados municipales, un pacto que incorpora avances en salarios, carrera profesional, ayudas sociales y conciliación y que será trasladado ahora a la Mesa de Negociación para su aprobación. El alcalde, Rafa Mateos, ha defendido que se trata de un documento "sólido, realista y equilibrado", fruto de meses de trabajo y negociación con la organización sindical mayoritaria en el consistorio.

Durante su comparecencia, el regidor ha enmarcado este acuerdo en la línea que, según ha sostenido, ha seguido el equipo de gobierno desde el inicio del mandato, con la intención de reconocer "el esfuerzo, la dedicación y el trabajo" de la plantilla municipal. Mateos ha subrayado que el pacto "no nace de la casualidad, ni de una ocurrencia", sino de la "capacidad de diálogo y de negociación" desplegada durante la legislatura, y lo ha ligado también a la situación económica del consistorio, al recordar que el ayuntamiento alcanzó la deuda cero en su primer año de gobierno. Ahora tiene que pasar por la Mesa de Negociación (este martes), donde también estarán presentes los sindicatos CCOO (Comisiones Obreras) y UGT (Unión General de Trabajadores): "Hay cuestiones incluidas que eran de ellos, pero no han participado en la firma. Espero que mañana no voten en contra", ha señalado Mateos.

El alcalde ha defendido que esa estabilidad ha permitido afrontar medidas como el abono del incremento retributivo del 2,5% pagado en diciembre con atrasos incluidos, así como la consolidación del 100% de la carrera profesional, que los empleados municipales ya perciben desde 2024 frente al 85% anterior.

Carrera profesional y pago mensual

Uno de los puntos centrales del acuerdo pasa por garantizar el abono del 100% de la carrera profesional correspondiente a 2026 en un único pago durante el mes de diciembre. A partir de enero de 2027, además, esa cuantía se prorrateará y se abonará mes a mes, incluyendo también el nivel IV. Mateos ha destacado que Cáceres será así "el primer Ayuntamiento de Extremadura" en aprobar y ejecutar ese pago mensual. El consistorio ya abonó en marzo de 2026 la carrera profesional correspondiente a 2025, con un importe aproximado de 1,9 millones de euros. Desde 2027, el impacto anual total de esta medida ascenderá a unos 2,25 millones de euros.

Más ayudas y recuperación de las extras

El acuerdo incluye también una mejora de las ayudas sociales para los trabajadores municipales. El límite máximo anual subirá de 400 a 600 euros por empleado, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, para cubrir gastos como tratamientos odontológicos, adquisición de gafas y otros conceptos previstos. Junto a ello, el ayuntamiento recuperará el abono íntegro de las pagas extraordinarias. Hasta ahora, los grupos A, B y C percibían solo el 80%, pero a partir de junio de 2026 las cobrarán completas. El impacto económico de esta medida rondará los 240.000 euros por cada paga. El alcalde la ha definido como "una demanda histórica que por fin se hace realidad".

Teletrabajo y respaldo sindical

A estas medidas se suman los cambios introducidos en teletrabajo, ya que los empleados pueden solicitarlo en cualquier momento del año sin esperar a convocatorias concretas, una modificación que el gobierno local vincula directamente con la conciliación laboral y personal.

Por parte de CSIF ha acudido Javier Santano, representante sindical en el consistorio, quien se ha mostrado agradecido por la colaboración y haber llegado a un acuerdo.