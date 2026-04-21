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La parroquia de San Juan de Cáceres, un edificio histórico que requiere cuidado constante de su cubierta

La parroquia de San Juan de Cáceres realizó labores de mantenimiento en su tejado, obligando a acordonar una parte de la calle para garantizar la seguridad de trabajadores y peatones

Vídeo | Trabajos de altura en la parroquia de San Juan de Cáceres

Vídeo | Trabajos de altura en la parroquia de San Juan de Cáceres

El Periódico Extremadura

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La parroquia de San Juan de Cáceres se ha sometido en la mañana de este lunes a varios trabajos de mantenimiento en la parte superior del templo para adecentar y conservar el tejado. La intervención, visible desde distintos puntos del casco histórico por la instalación de una grúa en las inmediaciones de la iglesia, ha provocado en un primer momento el sobresalto de algunos viandantes, al tratarse de un edificio de gran valor patrimonial y muy frecuentado en el centro de la ciudad.

Sin embargo, según han confirmado desde la Diócesis de Coria-Cáceres, no se ha tratado de ninguna incidencia grave ni de una actuación de urgencia. Los operarios desplazados hasta la parroquia han estado realizando trabajos de altura centrados en la limpieza de restos de tierra acumulados en la zona elevada del tejado, una actuación encaminada a mantener en buen estado la cubierta del edificio.

Labores de limpieza y prevención

La intervención ha obligado a acordonar una parte de la calle para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los peatones que transitaban por la zona. Desde lo alto, los operarios han ido retirando y arrojando al suelo los restos acumulados, dentro de una actuación de conservación ordinaria en uno de los templos más emblemáticos del casco antiguo cacereño.

Trabajos de altura en la parroquia cacereña.

Trabajos de altura en la parroquia cacereña. / E. P.

La escena, con la grúa desplegada junto a la iglesia y la calle parcialmente cerrada, ha llamado la atención de numerosos curiosos durante buena parte de la mañana. La imagen ha alimentado durante unos minutos la preocupación de quienes pasaban por el entorno, aunque finalmente todo ha quedado en una actuación preventiva y de mantenimiento.

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Un edificio histórico bajo cuidado constante

La parroquia de San Juan forma parte del paisaje monumental del casco histórico de Cáceres, por lo que cualquier intervención visible en su estructura suele despertar expectación. En esta ocasión, los trabajos han servido para poner a punto la cubierta del templo y evitar problemas derivados de la acumulación de suciedad o sedimentos en una zona especialmente sensible del edificio.

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