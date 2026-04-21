El Periódico Extremadura con la Virgen de la Montaña en una doble portada a todo color, regalo para Cáceres

El Periódico Extremadura y el Grupo IA (primera empresa funeraia extremeña certificada en todas sus instalaciones, entre las que destaca el tanatorio San Pedro de Alcántara) publican hoy una portada a todo color dedicada a Nuestra Señora la Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad de Cáceres, cuya Procesión de Bajada tendrá lugar esta tarde (a las cinco sale del santuario y a las siete llega a Fuente Concejo).

La portada, con imágenes captadas precisamente durante esa Procesión de Bajada, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, está ya en todos los quioscos de la capital, convirtiéndose así en todo un artículo de coleccionistas y en un documento gráfico de gran valor, que demuestra la fe, la devoción y la importancia que tiene para la capital este acontecimiento. Igualmente, sirve para mostrar el compromiso indiscutible de nuestro rotativo centenario con la ciudad de Cáceres. Y lo más importante, la portada está incluida en el ejemplar, con lo que su adquisición es gratis.

El programa

A las cinco de la tarde de este martes, José Manuel Romero, hermano mayor de la Cofradía de Nuestra Señora la Santísima Virgen de la Montaña organizará los turnos de carga con el reparto de planillos. Será él quien disponga los cuatro turnos de 30 hermanos que conforman los 120 que cargan a la Virgen (hay 125 pero los cinco de pico son directivos, todos menores de 65) y cada uno con sus jefes de paso. Será este el inicio de uno de los momentos culminantes del calendario de la primavera cacereña: la Procesión de Bajada de la patrona, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, que sirve para celebrar el Novenario, tradición de oración de nueve días consecutivos para honrar la presencia de la Reina de Cáceres en la concatedral de Santa María.

En realidad los preparativos del Novenario arrancan meses antes y suponen un gran esfuerzo por parte de la cofradía cuya mayordomía recae en Joaquín Floriano. Los últimos días son un no parar, con el traslado de enseres a Santa María y ultimación de todos los detalles para que la Cacereña Bonita luzca como merece. Arriba, en el santuario, Romero ya tendrá este martes la organización dispuesta: tras la eliminación hace siete años del turno de los suplentes, en la cofradía existen tres escalafones (aspirante, activo y veterano). Para obtener la categoría de aspirantes deben enviar un escrito a la cofradía, tener 18 años y al menos uno de antigüedad en la hermandad. La directiva les remite luego una carta para que se tallen y poder asignarles un turno.

La portada, con la crónica de hoy en papel. / El Periódico

Los aspirantes cargan siempre que hay sitio, es decir, en función de la falta de asistencia de los hermanos titulares de carga que se ausenten, pero lo cierto es que son muchos los titulares que ceden minutos a los aspirantes para que puedan cumplir el anhelado sueño de portar a la Virgen, ya sea en la Procesión de Bajada o en la de Retorno. Este año, cuatro hermanos han adquirido la condición de veteranos mayores de 65, que no cargan por diferentes motivos aunque la inmensa mayoría sigue haciéndolo. También se nombrarán a otros cuatro nuevos hermanos de carga titulares y nada menos que a 35 aspirantes.

La climatología

En cuanto a las temperaturas, se prevén iuntervalos de nubes altas y nubes de evolución diurna, viento de componente sur o variable, flojo en general, con mínimas de 12 y máximas de 29, de manera y ligera calima, aunque todo hace prever que el paraguas se podrá quedar en casa ni que tampoco habrá que estrenar la cúpula de metacrilato que ha encargado la cofradia para proteger la imagen en caso de lluvia durante la procesión. Este sistema, de ser usado, sustituiría a los plásticos utilizados en años anteriores, mejorando la estética y la conservación de la imagen, aunque supondrá un aumento del peso de las andas en 100 kilos.

La procesión arrancara a las cinco de la tarde, organizada por el vocal de Gobierno, Manuel Flores, tras rezar la Salve dentro del santuario en presencia del sacerdote David Flores Flores, según confirma el Obispado. Saldrá a lomos del turno primero y entrará en Santa María sobre los hombros del segundo turno (conocido popularmente como el de los bajitos o los calderillsa), rompiéndose desde el año pasado así la tradición que decía que ‘el que la saca la mete’, al ser siempre el mismo turno el que la sacaba del santuario y la metía en Santa María. Lo hará bajo los sones del Himno de España, sobre sus andas de plata de 1.500 kilos de peso adquiridas en los 60 en un taller sevillano y con la peana restaurada por Clara Hurtado.

La portada y el ejemplar diario. / El Periódico

Antes de llegar a Fuente Concejo, a las siete de la tarde, se vivirán momentos siempre inolvidables: cruzar La Trocha, La Palacina, el paso por el Calvario, el pueblo (sobre todo las mujeres) cargando a la imagen, que mirará desde la sierra al Hospital Universitario y al San Pedro, en recuerdo a los enfermos, o la parada en el Amparo (cofradía cuyo mayordomo es Alfredo Fondón), donde el párroco de San Mateo, José María Borreguero, se encargará de la declamación.

La portada, en doble cara. / El Periódico

La imagen, de estilo sevillano realizada en madera de nogal policromada por artista desconocido entre los años 1620 y 1626 y sometida en 2024 a un proceso de limpieza a cargo de Juan Alberto Filter e Isabel Rabadán, lucirá espléndida. La camarera, Julita Herrera, la vistirá primorosa con el manto que le regaló la ciudad para las bodas de plata de la coronación canónica en 1949, una prenda de estilo renacimiento, hecha de tisú de plata fina con oro fino de alto relieve. El grupo de ornato, bajo indicaciones del vocal de actividades, Rubén Mayordomo, la adornará con tonos primaverales en la línea del cartel que este año ha pintado la artista Angélica Soleto Salguero. Así, la patrona lucirá flores en tonos alegres, en amarillos, naranjas y verdes. A los pies portará rosas naranjas y solidago con toques blancos y amarillos, margaritas rosas y diferentes tipos de verde que no resten visibilidad a la imagen. Partcipan distintas floristerías de Cáceres.

A su espalda, la talla llevará cuatro rosarios y, delante, las medallas de la ciudad y de la Guardia Civil.. A ello se añade el Tau de los franciscanos en plata, cumpliendo así una de las acciones puestas ya en marcha el año pasado: un sorteo, en esta ocasion vinculado al Año Jubilar Franciscano, tomando como signo visible la Tau de San Francisco (que para el santo era símbolo de los que desean vivir según el Evangelio) se venderan papeletas a 1euro y se sorteará ante notario (el 4 de mayo) esa Tau de San Francisco que la Virgen va a lucir todos los días del Novenario en la concatedral de Santa María. También destaca la inclusión de una oración dedicada por el nuncio apostólico Piero Pioppo, que aporta un carácter especial a esta edición del Novenario.

La corona

Sobre su sien, la corona circular de plata dorada, comunmente denominada de diario y que se confeccionó con las joyas sobrantes de la corona buena fabricada en 1924 por el joyero madrileño Félix Granda, de cruces de rubíes, oro, brillantes, zafiros y esmeraldas, cuajada de diamantes, por la que se pagaron 150.000 pesetas.

El cortejo lo encabezará, a modo de cruz de guía, el estandarte que los cacereños le regalaron a la patrona en 2006 con motivo del centenario de la declaración del patronazgo canónico de la Virgen sobre la ciudad. Obra de María Jesús Trejo, es blanco, ribeteado en bordados de oro, con una imagen de la talla en el centro sobre la que se lee su título de Madre de la Divina Gracia.

Le seguirán los niños (unos 60, que igual que el resto de los hermanos visten con túnica azul cielo, capelina, guantes y cinturón blancos, y zapato negro), los trajes regionales, las cofradías de gloria, las patronales, la de Argeme de Coria y la Real Asociación de Caballeros y Damas de Guadalupe y las de Alcuéscar y Sierra de Fuentes, además del Banderín del Centenario de la Coronación Canónica.

Caleros se pone guapa para la patrona de Cáceres / Jorge Valiente

Luego, la banda municipal, delante de la réplica del pendón de San Jorge y el estandarte de la cofradía, conocido como primigenio, de raso, con un medallón de plata en el centro que reproduce en oro la imagen de la Virgen.

Compondrán igualmente el desfile las instituciones hermanas de honor de la cofradía, que son el ayuntamiento y la diputación, el teniente coronel de la Guardia Civil, el coronel de la Guardia Civil, el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía y el paso será escoltado por la Guardia Civil, seguido de monseñor Jesús Pulido, que interrumpirá por un día su presencia de una semana en Madrid donde participa como presidente de la Comisión del Clero y Semnario en la plenaria del Conferencia Episcopal Española. Se sumará el cabildo, el clero regular y el secular. Tras ellos, las autoridades; luego la Unión de las Cofradías Penitenciales, los invitados de la cofradía, la pregonera, Isabel Borreguero, y, cerrando, la banda de la diputación.

Este año, acudirá la Cofradía de la Virgen del Puerto de Plasencia, que acaba de hermanarse con la de la Montaña y compartirá la presidencia de la Solemne Procesión de Bajada junto al mayordomo, el Sepei, a quien la Real Cofradía ha querido homenajear por su labor ante las grandes catástrofes (en representación del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios acudirá Juan Pastor, jefe de guardia). A la procesión acudirán igualmente el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la del TSJEx, María Félix Tena. No faltarán las niñas guiadoras, ni el alcalde, Rafa Mateos, que le entregará a la Montaña en Concejo el bastón de mando, como alcaldesa honoraria que es, condición que la patrona ostenta durante todo el novenario. Antonio Bazo colocará ese bastón en las andas. No asistirán ni la presidenta de la Junta, María Guardiola, ni miembros del gobierno regional al coincidir la bajada con el debate de investidura en la Asamblea. Tras el recibimiento multitudinario en Fuente Concejo la imagen subirá por el Arco del Cristo, con coro y ofrenda floral de la Cofradía del Cristo del Humilladero.

En Caleros

Otro momento precioso será la entrada en Caleros, Hermana de Honor de la Cofradía, decorada por la asociación Ciudad Monumental, con arcos de flores y palmeras en cuya colocación participan esta tarde los miembros de la corporación municipal, los hermanos bailarán la talla al ritmo de El Redoble. Se interpretará la Marcha Caleros, donada a la cofradía por el joven maestro cacereño Manuel Sellers.

El desfile seguirá hasta la ermita del Vaquero, (con retablo barroco restaurado) donde el coro Alborada del padre Gianni le cantará Virgen Morenita. De ahí a la Cuesta del Marqués, con las canciones de las amas de casa. En Santiago, recibirá el homenaje de los Scouts Sant Yago y de la Sagrada Cena, con el Coro Rociero Virgen de la Montaña.

Carlos Gil

Un repique de campanas llevará a la patrona a las Cuatro Esquinas, perimetrada por policía local y Protección Civil para evitar aglomeraciones durante la actuación de las tunas, que es siempre estelar y seguida por cientos de personas.

Al entrar en la plaza, la cargará la corporación y Tamara Alegre le cantará el Ave María mientras las niñas y niños y de la sección infantil y cantos y bailes regionales del grupo El Redoble hacen la Danza del Guiador. Tras las palabras del obispo y del alcalde, el pueblo cacereño le canta la Salva y la patrona enfilará hacia Santa María, cargada por el turno segundo y acompañada por la Banda Municipal. A las puertas de la iglesia será recibida por el Coro Rociero. Ya en la concatedral, el trono hidráulico facilitará la colocación de la talla en el altar mayor ante el imponente retablo renacentista de Roque Balduque y Guillén Ferrant dispuesta a vivir otro novenario multitudinario en plena Primavera Cacereña que llena iglesias, hoteles y sobre todo, bares. El santuario permanecerá cerrado hoy desde las siete de la tarde para bajar a la patrona del camarín, mañana reabrirá y habrá misa de nueve con la patrona ya delante del retablo de la Sierra de la Mosca. En Santa María la predicación correrá a cargo de un histórico: Fray Guillermo Cerrato, guardián y custodio del Convento de San Antonio de Cáceres, antes prior de Guadalupe. Un año más, el novenario ya está aquí.