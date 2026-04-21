La prioridad de Cáceres ante el AVE: puesta en servicio inmediata y mantenimiento de la estación central

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha rechazado la posibilidad de un nuevo estudio sobre el acceso del AVE a la ciudad y ha mostrado su preocupación por las consecuencias que podría tener: “Aquí no podemos estar ahora hablando de estudios”, ha señalado, al defender que la prioridad debe ser la puesta en funcionamiento efectiva del servicio.

Trazado

El regidor, ha insistido en que el debate técnico sobre el trazado no debe reabrirse en este momento. “Lo que hay que arreglar es cuándo va a estar en funcionamiento el AVE en Cáceres”, y ha subrayado la necesidad de concretar plazos tras años de espera en la región.

Mateos ha advertido de que la elaboración de un nuevo informe podría traducirse en más demoras. “Me preocupa que este nuevo estudio suponga un nuevo retraso”, en referencia a una infraestructura clave para la ciudad y para Extremadura.

Me preocupa que este nuevo estudio suponga un nuevo retraso Rafael Mateos — Alcalde de Cáceres

En este sentido, ha sido especialmente crítico con la posibilidad de estudiar alternativas como un by-pass ferroviario. “Si ese es el objetivo de este estudio, me parece un error grandísimo”, y ha aludido a la opción de desviar el trazado y situar la estación fuera del núcleo urbano.

El alcalde ha asegurado que consideraba cerrado el planteamiento sobre la llegada del AVE a la ciudad: “Yo pensaba que esto estaba ya cerrado”, y ha mostrado su rechazo a reabrir decisiones ya adoptadas en fases anteriores del proyecto. Asimismo, ha enmarcado la situación en una crítica más amplia al Ejecutivo central.

'Golpe'

“Es un juego más del Gobierno central con los extremeños”, ha afirmado, al tiempo que ha advertido de que cualquier nueva dilación supondría “un nuevo golpe” para la comunidad. El Ayuntamiento de Cáceres defiende mantener la integración del ferrocarril en el entorno urbano y priorizar la entrada en servicio del AVE.

En este sentido, Mateos ha insistido en que la ciudad “no puede permitirse más retrasos” en una infraestructura considerada “estratégica” para su desarrollo económico y territorial.