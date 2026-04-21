XL aniversario UNESCO
Raphael abrirá un nuevo festival con cinco conciertos para impulsar la capitalidad cultural de Cáceres
En la plaza de toros de la Era de los Mártires se concentrarán los conciertos principales del festival, donde se presentarán las giras de Pablo López y Vanesa Martín durante el mes de septiembre
Raphael será el encargado de inaugurar el festival ‘Monumental Cáceres’, una cita musical creada para conmemorar el 40 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El ciclo se plantea como una de las grandes apuestas culturales del calendario anual y como un proyecto de gran formato para el cierre del verano.
El Ayuntamiento de Cáceres lo vincula a su estrategia de proyección exterior y refuerzo turístico, en un contexto en el que la cultura se sitúa como eje de posicionamiento urbano. La programación se desarrollará a lo largo del mes de septiembre en distintos espacios de la ciudad.
Cartel
El cartel reunirá a artistas de primer nivel como Raphael, Pablo López, Vanesa Martín y Rosario Flores, además de la propuesta de La Flamenca. La mayoría de los conciertos se celebrarán en la plaza de toros de la Era de los Mártires, que será el escenario principal del ciclo. El festival se articula en varias jornadas consecutivas, combinando distintos estilos musicales y públicos. El cierre se trasladará a la Plaza Mayor con un concierto gratuito abierto a la ciudadanía.
El festival comenzará el viernes 4 de septiembre con la actuación de Raphael, que abrirá la programación con su actual gira. El artista será el encargado de poner en marcha el escenario principal del ciclo con un repertorio centrado en su trayectoria. Su concierto marcará el arranque de una semana de grandes citas musicales en la ciudad. La organización lo sitúa como uno de los platos fuertes de esta primera edición.
El 17 de septiembre será el turno de La Flamenca, una propuesta que fusiona flamenco contemporáneo con sonidos actuales y sesiones de DJ en directo. El espectáculo está orientado a públicos diversos, con especial atención a nuevas generaciones. La actuación busca tender puentes entre tradición y formatos musicales más actuales. Se celebrará también en la plaza de toros como parte del bloque central del festival.
El 18 de septiembre actuará Pablo López, dentro de su nueva gira nacional, con un repertorio que combina sus temas más conocidos con nuevas composiciones. Un día después, el día 19, será el turno de Vanesa Martín, que llega a Cáceres con su gira internacional y su último trabajo discográfico. Ambos conciertos consolidan la presencia de grandes nombres del pop español contemporáneo en el ciclo. Las dos citas se celebrarán en la Era de los Mártires como parte del núcleo del festival.
Cierre en la plaza Mayor
El cierre llegará el sábado, 26 de septiembre, con Rosario Flores, que actuará en la plaza Mayor con un concierto gratuito y abierto al público. La artista repasará algunos de los temas más reconocidos de su carrera en un formato especialmente diseñado para el centro histórico. Esta última jornada trasladará la música al corazón de la ciudad, reforzando el carácter urbano del festival. La propuesta busca implicar también al público general en el cierre del ciclo.
El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha subrayado durante la presentación del cartel que el festival se enmarca en una apuesta por la cultura de calidad. Ha señalado que este tipo de iniciativas permiten arrancar el curso cultural 2026-2027 con una programación de primer nivel. Además, ha vinculado el proyecto a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031, destacando su valor estratégico. Según el consistorio, el objetivo es consolidar la ciudad como referente musical y cultural en el ámbito nacional.
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