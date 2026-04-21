81 años saltando en el Recinto Hípico: Cáceres empieza a armar su gran fin de semana de caballos

El Ayuntamiento de Cáceres ha sacado a licitación la organización y el desarrollo integral de la LXXXI edición del concurso nacional de saltos de 2026, una cita que se celebrará del 22 al 24 de mayo en el Recinto Hípico de la ciudad. El contrato cuenta con un valor estimado de 73.358,27 euros y un presupuesto base de licitación de 88.763,51 euros, IVA incluido, dentro de un procedimiento abierto y de tramitación ordinaria.

La convocatoria, publicada este 20 de abril en la Plataforma de Contratación del Sector Público, fija además que el periodo de ejecución arrancará desde el 1 de mayo o desde la formalización del contrato si fuera posterior, para cubrir los trabajos previos de preparación y montaje. El desmontaje y la limpieza deberán estar completados antes del 27 de mayo. Las ofertas podrán presentarse hasta el 5 de mayo a las 14.00 horas y la apertura de la documentación y de la oferta económica está prevista para el 6 de mayo en el salón de plenos.

Qué incluye el contrato

El pliego técnico detalla que la empresa adjudicataria no solo tendrá que encargarse de la planificación deportiva del concurso y de su inscripción en el calendario oficial de la Real Federación Hípica Española, sino también de toda la estructura logística y de atención al público. Entre sus obligaciones figuran la contratación del personal necesario, del servicio veterinario, la ambulancia y la asistencia médica, la vigilancia del recinto, la megafonía, el cronometraje, la secretaría deportiva y la comunicación integral del evento.

También deberá asumir la limpieza y adecentamiento durante la competición, el alquiler de boxes, la instalación de un bar-cafetería en la zona habilitada, el montaje de casetas para las apuestas y la colocación de gradas desmontables temporales de unos 55 metros de longitud, con capacidad para 556 plazas. El evento será de acceso gratuito, por lo que no se podrán vender entradas.

Premios, pista y exigencias técnicas

Uno de los puntos destacados del pliego es que la adjudicataria tendrá que aportar una partida mínima de 22.000 euros para premios en metálico. La tabla provisional incluida en el documento reserva la mayor cuantía para la prueba del domingo de 1,35 metros, con 7.930 euros repartidos.

Además, la empresa deberá rellenar y extender arena en las pistas de salto y en la pista de ensayo, reponer al menos diez barras de obstáculos, hacerse cargo de la retirada y gestión del estiércol y presentar la documentación vinculada al plan de autoprotección y al simulacro exigido por la normativa autonómica.

Requisitos para optar

Para concurrir al contrato, las empresas deberán acreditar experiencia suficiente, con al menos dos servicios previos de organización de concursos nacionales de saltos de categoría CSN2* o superior. También se exige personal especializado en gestión y dirección deportiva con la titulación correspondiente, así como un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 200.000 euros por siniestro y un millón de euros anuales.

El pliego añade que el ayuntamiento cederá parte del equipamiento hípico existente, las banderas protocolarias y varios contenedores para residuos urbanos, además de asumir la puesta a punto inicial del recinto en aspectos como desbroce, desinfección o revisión de instalaciones.