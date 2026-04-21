Evitar que el agua se filtre a un transformador eléctrico subterráneo en Cáceres, motivo por el que la plaza de Santa Clara está acordonada

El acordonamiento de la zona más céntrica de la plaza de Santa Clara ha despertado este lunes la inquietud de muchos vecinos y viandantes habituales, sorprendidos al encontrarse con parte del espacio cerrado al paso sin apenas pistas sobre lo que estaba ocurriendo. La intervención se localiza justo en el entorno situado entre las palmeras de la plaza, uno de los puntos más transitados de este enclave del centro de Cáceres.

La ausencia de operarios trabajando a simple vista y la escasa información disponible en el lugar han alimentado durante buena parte de la jornada la incertidumbre entre quienes pasean a diario por la zona. La escena, con el espacio vallado en pleno corazón de la plaza, ha llevado a muchos a preguntarse qué tipo de actuación se estaba desarrollando bajo la superficie.

Según han informado desde el Ayuntamiento de Cáceres, en el subsuelo de ese punto concreto se encuentra un transformador de Iberdrola. La actuación que se está llevando a cabo responde a la necesidad de impermeabilizar el suelo, ya que, al parecer, se estaban produciendo filtraciones de agua que hacían necesaria una intervención.

Una actuación bajo tierra

Aunque desde el exterior apenas se aprecian movimientos, los trabajos se centran en una infraestructura soterrada, lo que explica la falta de actividad visible en superficie. El objetivo es evitar que el agua siga filtrándose hasta la zona donde se ubica este transformador, una instalación clave para el funcionamiento del suministro eléctrico.

La intervención ha obligado a delimitar el espacio afectado como medida de precaución, en una plaza muy frecuentada tanto por vecinos del entorno como por peatones que cruzan a diario esta parte del centro de la ciudad.

Sorpresa en pleno centro

La imagen de la plaza parcialmente acordonada no ha pasado desapercibida en una zona tan céntrica y concurrida como Santa Clara. La falta de carteles explicativos o de personal visible ha contribuido a aumentar el desconcierto inicial, aunque finalmente el consistorio ha aclarado que se trata de una actuación técnica concreta y no de una incidencia de mayor gravedad.