Tres meses sin actividad frenan la rehabilitación de la ermita de San Jorge en Cáceres

A apenas unos días del 23 de abril, cuando San Jorge vuelve a protagonizar una de las celebraciones más simbólicas de la ciudad, su ermita homónima, sumergida y medieval sigue en silencio.

Mientras en Cáceres se mantiene un intenso debate institucional y político sobre la protección como Bien de Interés Cultural (BIC) o retirada de la Cruz de los Caídos —tras el acuerdo entre PP y Vox para investir a María Guardiola—, otro BIC permanece a la espera de recuperar su esplendor.

Ubicada a unos 10 kilómetros del casco urbano, junto a la Torre de los Mogollones, este enclave medieval permanece deteriorado y, en buena parte, anegado, mientras la rehabilitación prevista continúa con retraso por el tren de borrascas que se sucedieron el pasado invierno.

Un BIC en la Lista Roja

La ermita de San Jorge, datada en el siglo XIV y protegida como BIC, alberga frescos medievales de gran valor que hoy permanecen amenazados por la humedad y el abandono. Su situación ha llevado a su inclusión en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra, un indicador de riesgo que subraya la urgencia de su recuperación.

Las obras de rehabilitación integral, con una inversión prevista de 384.814 euros, se iniciaron el 7 de abril de 2025. Sin embargo, pronto quedaron en suspenso debido a la inundación del entorno, que impidió el acceso de maquinaria, materiales y personal, lo que frenó el desarrollo normal de los trabajos.

Desde entonces, el proyecto arrastra contratiempos que se ham prolongado durante los meses de enero, febrero y marzo, sin actividad por las intensas lluvias. Esta situación pone en duda el cumplimiento del plazo oficial, fijado para el 12 de mayo, pese a que la empresa no ha solicitado una prórroga formal, según confirman desde la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte”.

"Los meses de enero, febrero y marzo la empresa no ha realizado ninguna actuación en la ermita a causa de las lluvias, por lo que consideramos que la obra no va a finalizar en el plazo indicado".

Obras y debate político

Antes de esta fase, la Junta de Extremadura ya había intervenido con carácter de urgencia para evitar el colapso del inmueble tras varios derrumbes. Aquella actuación, en 2024, con un coste cercano a los 50.000 euros, permitió recuperar materiales y estabilizar parcialmente la estructura exterior, pero no resolvió los problemas estructurales del edificio.

En noviembre de 2024, la consejera Victoria Bazaga visitó la ermita y anunció una intervención más ambiciosa. El objetivo, señaló entonces, era “levantar y acicalar toda la ermita” y convertirla en un recurso cultural y turístico para la provincia.

Así, mientras la ciudad se prepara para celebrar a su patrón, la ermita que lleva su nombre acumula otro retraso, lejos del bullicio festivo.